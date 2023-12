Sona: Parte un progetto per pensare e costruire insieme ai giovani. Venerdì una serata in biblioteca

Venerdì 15 dicembre alle ore 19 presso la Biblioteca di Sona si terrà l’evento “3, 2, 1 Via! – Tutte le strade portano ad ora” per condividere con i giovani e la cittadinanza i risultati dell’esperienza “Inizia adesso!”.

L’obiettivo della serata, oltre a restituire la visione dei ragazzi che saranno i beneficiari del progetto, è quella di ampliare il dialogo con loro attraverso un momento di condivisione: i giovani potranno esprimere il proprio punto di vista sul territorio, in termini di offerta culturale e di iniziative pensate per loro, partendo dall’utilizzo della Biblioteca come luogo di aggregazione e a seguire verrà offerto l’aperitivo in un momento conviviale.

L’evento è reso possibile grazie al Comune di Sona che in collaborazione con la Biblioteca di Sona, i Servizi Educativi Territoriali, Fondazione Edulife, la Cooperativa Hermete con il supporto delle associazioni ANTS di Lugagnano ed (E)Vento tra i salici, che è risultato vincitore del Bando Giovani in Biblioteca, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, per un importo complessivo di 180mila euro.

Scopo del bando è valorizzare la partecipazione delle nuove generazioni all’interno degli spazi offerti dalle biblioteche, con l’obiettivo di realizzare azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati ai giovani nei quali promuovere attività ludico ricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero.

La prima azione svolta è stata quella di conoscere i ragazzi del territorio di Sona per ascoltare i loro bisogni ed interessi. Durante il mese di novembre, con gli incontri chiamati Inizia adesso!, educatori, amministratori e liberi professionisti hanno incontrato i ragazzi del territorio invitandoli a pensare e costruire insieme proposte per la propria generazione. Accanto a questi incontri svolti in un clima informale, c’è stata la possibilità per i giovani del territorio di dire la propria anche attraverso un questionario online.

La vicesindaco Monia Cimichella, l’assessore Paolo Bellotti ed il consigliere Giuseppe Carcereri hanno dichiarato: “Questa è una grande opportunità per i nostri giovani che, grazie a questo progetto, potranno fare la differenza realizzando servizi ed iniziative rivolte ai propri coetanei, con l’obiettivo che durino nel tempo, oltre il termine del Bando Giovani in Biblioteca”.