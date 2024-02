Sona: Oggi fontana illuminata di blu in piazza Roma per dire basta alle bombe sui civili

Il Comune di Sona aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che si celebra oggi primo febbraio, voluta per conservare la memoria dei conflitti del passato e per evidenziare il dramma che vivono quotidianamente i civili coinvolti in guerre e conflitti armati.

La Giornata di quest’anno assume un particolare significato a causa del drammatico contesto internazionale: nell’ultimo anno sono state oltre 33mila le vittime civili coinvolte nei 31 conflitti in corso nel mondo, secondo i dati diffusi da Action on Armed Violence e Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo.

Un numero di vittime che non era così elevato dal 2010, fortemente condizionato dal protrarsi del conflitto russo-ucraino, dalla recrudescenza del conflitto israelo-palestinese e dall’incremento esponenziale dei bombardamenti sui centri abitati.

Oltre alla violazione dei diritti umani fondamentali e ai danni diretti alle persone, non vanno sottovalutate le gravissime implicazioni che la distruzione degli edifici e delle infrastrutture vitali produce sulla vita pubblica e sullo sviluppo futuro dell’area interessata.

Il Comune di Sona ha raccolto il messaggio della campagna “Stop alle bombe sui civili” promossa dall’associazione nazionale Vittime Civili di Guerra insieme ad ANCI, illuminando di blu la fontana di piazza Roma, a Sona, dalle 18 alle 21 di oggi.

In un contesto internazionale profondamente segnato dalle sofferenze delle popolazioni civili perpetrate nei teatri di guerra, vicini e lontani, attraverso bombe, proiettili, atti terroristici, sequestri, privazioni di cibo, acqua e cure mediche, si vuole lanciare un appello universale alla collettività e alla comunità internazionale affinché cessino ovunque i bombardamenti sui civili.

Un appello che chiede anche che le convenzioni, i Trattati e le Dichiarazioni internazionali che già esistono per la protezione dei civili, vengano estesi, attuati e rispettati. Solo per citare le principali, la Convenzione di Ginevra e i protocolli aggiuntivi, il Trattato di Ottawa sulla messa al bando delle mine antiuomo, la Convenzione Onu sulle bombe a grappolo, la Convenzione delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali, la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, .