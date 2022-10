Sona, occhio alle truffe. I Carabinieri incontrano i cittadini per spiegare come difendersi

L’Arma dei Carabinieri organizza, in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Sona, un incontro di formazione e sensibilizzazione per prevenire le truffe, soprattutto ai danni degli anziani.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Arma, ha l’obiettivo di fornire indicazioni utili a difendersi dagli impostori e ad avvisare con tempestività le forze dell’ordine, a fronte della crescente frequenza con la quale suonano il campanello individui che si dichiarano parte di una qualche organizzazione.

“Finti operatori del gas o dell’energia elettrica, ad esempio, che prendono di mira in special modo persone fragili e anziani. Accogliamo perciò con grande favore questa iniziativa per ricordare l’importanza di non far entrare in casa sconosciuti, non pagare in contanti, non fornire informazioni riservate, neppure al telefono, e chiamare subito il numero di emergenza 112 in caso di sospetti”, spiega l’assessore alle politiche sociali Monia Cimichella.

L’appuntamento si tiene martedì 25 ottobre alle ore 18 nell’auditorium parrocchiale di Lugagnano e interverranno come relatori il neo comandante della Compagnia dei carabinieri di Villafranca di Verona Spataro ed il comandante della stazione di Sona-Sommacampagna Boscarato.

Contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani richiede tante azioni e l’informazione costante è una di queste, come sottolinea il sindaco del Comune di Sona, Gianluigi Mazzi: “Prosegue la piena collaborazione con le Forze dell’ordine ed in particolare con l’Arma dei Carabinieri. In una logica di informazione e prevenzione, è fondamentale aggiornare i cittadini sulle principali modalità di truffa architettate dai malviventi, al fine di arginare un fenomeno spesso sottovalutato. E del quale si trovano spesso a pagare i danni, economici e psicologici, i nostri anziani”.