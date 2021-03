Sona: Obiettivo sicurezza e vivibilità nei centri abitati, il Comune ha acquistato un radar per rilevare il traffico

Ascolta questo articolo

L’urbanistica degli ultimi quarant’anni non ha certo investito sulle tangenziali per spostare il traffico veicolare all’esterno dei centri abitati. E quindi anche a Sona quello con cui i cittadini convivono tutti i giorni è un traffico importante, soprattutto in alcune aree e in alcuni orari.

Un problema che investe in pieno l’amministrazione comunale.

“Dall’introduzione dei sensi unici alla segnaletica territoriale ed extraterritoriale, tutti gli interventi realizzati per rallentare ed alleggerire il traffico, non sono stati sufficienti — spiega il sindaco di Sona, Gianluigi Mazzi —. Al contempo, credo sia arrivato il momento di aiutare i cittadini ad uscire da una visione personalistica, miope perché limitata al numero o alla velocità delle auto che passano davanti alla propria porta di casa”.

L’amministrazione ha quindi deciso di acquistare un dispositivo mobile con tecnologia radar che permette di rilevare il traffico sulle strade comunali allo scopo di intervenire per rendere più vivibili gli abitati del capoluogo e delle frazioni.

“Con l’acquisto di questa apparecchiatura – spiega ancora Mazzi – mapperemo il traffico veicolare di molte vie cittadine con lo scopo di ottenere un’oggettiva visione territoriale. Poi agiremo di conseguenza con eventuali interventi strutturali e viabilistici quali ad esempio nuovi sensi unici, zone a traffico limitato e percorsi alternativi”.

I sensori dell’apparecchiatura intercettano i dati relativi a velocità e numero di veicoli su due corsie, una per senso di marcia, con la capacità di archiviare più di 100 milioni di veicoli, registrandoli uno ad uno, e di renderli accessibili da locale e da remoto. Il sensore rileva il carico di attraversamento di una strada e il software rielabora i dati in real time con andamento del flusso veicolare medio, a livello giornaliero e settimanale.

Ogni misurazione comprende corsia, velocità, istante di rilevamento, headway e lunghezza del veicolo con un’accuratezza del 98%. Tutti i dati vengono confrontati su base oraria, giornaliera e sulla media dell’ultima settimana. Inoltre, è possibile effettuare ricerche storiche su una o più corsie a seconda dello schema di classificazione veicolare e nel periodo scelto.

In accordo con la Polizia locale, il dispositivo non sanziona e non fotografa ma raccoglie dati.

“Siamo partiti da alcune vie significative, prima Via Beccarie a Lugagnano ora via del Sole in Sona capoluogo (nella foto sopra) e continueremo per tutto l’anno, valutando molte altre strade, anche sulla base di segnalazioni pervenute dai cittadini. Ogni rilevamento avrà durata settimanale e potrà essere ripetuto nel caso di rilevazioni eseguite in periodi di restrizioni particolari causate dal Covid”, conclude il Sindaco Mazzi.

A titolo d’esempio, altre vie interessate dal rilevamento saranno via Da Vinci, via Cavecchie, via Monte Paul, Piazza della Vittoria, Via Ciro de Vita e tante altre. L’investimento per l’apparecchiatura è stato pari a 4.440,80 euro