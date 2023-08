Sona: Nuovo anno per l’università popolare con un’offerta di cinquantuno corsi (dei quali sei nuovi di zecca)

L’Università Popolare di Sona ha abituato a grandi numeri di partecipazione grazie ad un programma di corsi ricco e costantemente aggiornato, che da qualche anno offre la possibilità di seguire, almeno parte delle lezioni, online.

L’appuntamento con la presentazione dell’anno accademico 2023-2024 sarà giovedì 7 settembre alle ore 18.30, davanti alla Biblioteca di Sona, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Paolo Bellotti, della Rettrice Elisa Oliosi e dei docenti.

Ben sei, i nuovi corsi proposti per l’anno accademico in procinto di iniziare: lezioni di pasticceria, un corso di ginnastica dolce a Palazzolo ed uno a San Giorgio in Salici che prevede la possibilità, per le mamme, di portare con sé i bambini che saranno coinvolti in attività ricreative nella sala accanto, un corso di difesa personale, un corso di cittadinanza consapevole e impegno politico rivolto, in particolare, ai giovani e alle donne che disertano le urne e non credono nella politica, un percorso di meditazione, un corso di excel.

Queste novità, si aggiungono ai corsi già rodati in programma, componendo un’offerta di cinquantuno corsi totali che spaziano dalla bibliomusicteraphy alle composizioni floreali, da quello per assaggiatori di vino a quello per conoscere la birra, dalla storia dell’arte al racconto teatrale, dai corsi per apprendere inglese, tedesco, spagnolo e francese tarati su diversi livelli alla letteratura, dallo yoga alla ginnastica medica, dalla pittura al cucito.

Come spiega la rettrice Elisa Oliosi, recentemente eletta al vertice dell’università popolare di Sona: “Un’offerta ampia e di qualità per coinvolgere le diverse fasce d’età, giovani, uomini, donne e pensionati che desiderino coltivare nuove passioni o approfondire competenze o capacità manuali abbandonate in fondo ad un cassetto. Ecco, l’Università Popolare di Sona vuole essere uno spazio di apprendimento ma anche di appartenenza ad una Comunità, dove condividere idee ed esperienze, socializzare, rallentare e dedicarsi del tempo”.

L’iscrizione ai corsi annuali e del primo trimestre sarà possibile dal 7 al 29 settembre 2023, quella per i corsi del secondo trimestre dal 3 al 16 gennaio 2024. Le iscrizioni all’Università Popolare ed ai corsi avvengono su apposito modulo reperibile in Biblioteca a Sona, Biblioteca a Lugagnano o scaricabile dalla pagina dell’Università Popolare nel sito internet del Comune. Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.sona.vr.it o consegnato alla Segreteria dell’Università Popolare presso le Biblioteche di Sona o di Lugagnano negli orari di apertura indicati.

L’inizio delle lezioni è fisato per lunedì 9 ottobre, mentre la ripresa dei corsi annuali dopo le festività natalizie per lunedì 8 gennaio 2024 e l’avvio dei corsi del secondo trimestre per lunedì 22 gennaio 2024.

L’amministrazione comunale ha lavorato per ampliare il numero delle strutture disponibili per accogliere le lezioni, coinvolgendo tutte le frazioni del Comune di Sona e allargando, in questo modo, la possibilità di fruizione dei corsi.

“In continuità con il primo Statuto del 1993, la nostra università popolare ha la missione di promuovere l’apprendimento permanente, l’inclusione sociale e la partecipazione attiva della comunità a qualunque età, per questo, le quote di iscrizione sono state mantenute ‘popolari’, in linea con l’obiettivo dell’amministrazione di favorire il più possibile l’accessibilità dei corsi”, dichiara Paolo Bellotti, assessore alla cultura e all’università popolare (sopra nella foto di Mario Pachera).