Sona-Mondo, andata e ritorno. Davide, lo specialista di high performance computing in Microsoft, da Sona al Texas

Prosegue la rubrica Sona-Mondo. Ricordiamo che si tratta del racconto di esperienze internazionali che rendono onore al nostro territorio ed ai giovani del Comune di Sona che lo rappresentano in giro per il mondo. È un’esperienza che permette di far conoscere ai nostri lettori le opportunità che i nostri concittadini colgono nel loro percorso di crescita professionale.

Questa volta il protagonista è Davide Vanzo, che ha vissuto a Sona fin dall’infanzia e che possiamo dire essere ormai stabilizzato con la propria famiglia in Texas.

Iniziamo con una breve presentazione del periodo in cui hai vissuto a Sona?

Io non sono nato a Sona, ma vi sono arrivato con la mia famiglia in tenera età, e quindi mi sento certamente di Sona. Alle scuole superiori ho studiato all’istituto tecnico “Galileo Ferraris” di Verona e mi sono diplomato come perito chimico. Ho poi continuato gli studi universitari a Bologna, in linea con l’indirizzo chimico frequentato, conseguendo la laurea in chimica dei materiali e successivamente la specializzazione in fotochimica. Per capire, la fotochimica studia l’interazione tra luce e materia. Un esempio applicativo sono le TV con tecnologia OLED o i pannelli fotovoltaici di tipo organico.

Raggiunta la laurea come hai iniziato a costruire la tua esperienza professionale?

Ho iniziato a cercare lavoro con l’obiettivo di non intraprendere la carriera universitaria, ma la prima opportunità che mi ha interessato in realtà è stata un dottorato di ricerca a Bologna che riguardava lo studio dei cristalli liquidi con approccio di tipo computazionale, cioè in ambiente simulato, non reale. Specifico questo aspetto perché è stata una prima esperienza che ha segnato la mia carriera professionale fino ad ora. Infatti, in questo periodo ho iniziato a conoscere il mondo dell’HPC (High Performance Computing, NdR), cioè dei supercalcolatori di cui oggi si sta sempre più parlando nel settore della ricerca e dello sviluppo industriale.

Ed il passaggio oltre oceano quando è avvenuto?

Conclusi i tre anni del dottorato, per poter valorizzare la mia esperienza dovevo guardare necessariamente al di fuori dei confini nazionali, in particolare ero interessato a fare un’esperienza negli Stati Uniti. Il mio obiettivo tornava ad essere però l’ingresso nel mondo del lavoro, non essendo interessato alla carriera accademica. L’opportunità però è arrivata dalla Virginia Commonwealth University a Richmond in Virginia, come post-dottorato, scelta tipica di chi intende intraprendere la carriera accademica. Anche se non era nelle mie intenzioni, il progetto che mi hanno proposto mi ha interessato molto e quindi ho colto di nuovo una opportunità di tipo accademico. Si trattava di operare per un periodo di tre anni sempre nell’ambito della chimica computazionale ed in particolare nello studio e simulazione del comportamento delle interfacce solido-liquido, per capirsi, studiare il comportamento molecolare dell’acqua nell’interfaccia con una superficie solida. A Richmond ho conosciuto Gloria, la ragazza che poi è diventata mia moglie. Una ragazza proveniente dal Venezuela, dall’età di 11 anni, lanciata nella carriera agonistica del tennis, e per questo trasferitasi negli Stati Uniti. Una potenziale carriera la sua che però si è fermata dopo una serie di infortuni. Concluso il post-dottorato, prima ancora di iniziare a cercare una nuova opportunità, una mail di un ex collega di Bologna mi informa che la Princeton University in New Jersey cercava esperti di supercalcolo che ho accettato, piegando le mie aspirazioni di nuovo verso un progetto di tipo universitario. La relazione con Gloria, intanto trasferitasi per lavoro a Nashville nel Tennessee, non poteva essere ben gestita a distanza ed allora, dopo un anno, ho deciso di interrompere il progetto e di trasferirmi da lei, dove un’altra università, la Vanderbilt University, era interessata alla mia esperienza nel mondo del supercalcolo. Il ruolo questa volta non era più da utilizzatore di questi sistemi, ma come amministratore e servizio di supporto agli utenti. Ma la storia non si è fermata a Nashville, infatti, concluso il progetto, ci siamo trasferiti in Texas, a San Antonio, e successivamente a Dallas, dove ho avuto l’opportunità di lavorare alla University of Texas Southwestern, sempre operando nel mondo del supercalcolo, questa volta al servizio di ricercatori in ambito clinico e genetico del locale centro di ricerca ospedaliero, simile al nostro ospedale universitario di Borgo Roma per capirci… Un’esperienza che non è durata molto in quanto il progetto non ha dato riscontro alle mie aspettative di carriera.

Vista la tua sequenza di esperienze, il mercato del lavoro negli Stati Uniti è davvero così dinamico?

Gli Stati Uniti sono una terra molto particolare. È un grande continente suddiviso in 50 stati che parlano la stessa lingua. E questo crea opportunità professionali continue che determinano di fatto una elevata mobilità, come è possibile rilevare anche dalla mia esperienza. Durante l’ultima esperienza di ricerca universitaria, ho deciso finalmente di uscire dal mondo accademico della ricerca ed ho incontrato sulla mia strada una stimolante opportunità in Microsoft Azure, molto interessata alla mia esperienza nell’HPC. Questo è avvenuto proprio quando è iniziata la pandemia, due anni fa. Per dire che ho sempre lavorato da casa ed anche oggi, dove la pandemia possiamo dire sia stata superata, sono comunque costantemente a lavorare da casa. Non è solo un tema di precauzione, ma di fatto legato al fatto di fare parte di un gruppo di lavoro internazionale per il quale sarebbe fisicamente impossibile incontrarsi in presenza. Va comunque detto che Microsoft dimostra una elevata attenzione al benessere dei propri collaboratori. Infatti, definiti chiaramente gli obiettivi lavorativi da raggiungere che il mio superiore mi pone, il sistema di welfare che propone è veramente molto orientato al benessere personale. Ad esempio, nel lavoro da casa il rischio di lavorare fuori orario in modo sistematico è molto presente, ma l’azienda lo segnala e sconsiglia.

Parliamo ora di famiglia e di vita sociale. Come funziona negli Stati Uniti?

Per quanto mi riguarda sono felicemente sposato con Gloria e da sei mesi abbiamo un figlio, Folco (nella foto sopra, NdR), e di questo sono molto orgoglioso. Riguardo le relazioni sociali, io non sono mai stato particolarmente estroverso, ma va detto che gli americani da questo punto di vista hanno un grosso limite. Sono molto amichevoli ad un primo contatto, ma in realtà non riescono a passare al livello dell’amicizia vera. I nostri amici sono infatti persone provenienti da altri Paesi, come noi. Difficile invece avere un americano come vero amico. Questo credo sia dovuto alla cultura che si è radicata, legata all’elevata mobilità del mondo del lavoro. Possiamo dire siano persone in un contesto di continuo movimento che ha determinato una cultura secondo la quale l’investimento in relazioni personali risulta essere uno sforzo non necessario a meno che non ne abbiano un ritorno. Essendo comunque persone relazionali preferiscono orientarsi verso contesti meno impegnativi ed organizzati come i circoli del golf o oppure ancora le tantissime chiese e organizzazioni religiose. Un esempio emblematico sono le cosiddette “megachurches”, organizzazioni religiose principalmente protestanti o evangeliche che, nella loro libertà di gestione, realizzano veri e propri palazzetti dello sport per radunare migliaia di persone e farle partecipare a celebrazioni che sono a cavallo tra il religioso e lo spettacolo puro, almeno rispetto allo stile che conosciamo della chiesa cattolica. In questo modo il bisogno di relazione non particolarmente impegnativa trova una sua soluzione.

Ci puoi raccontare come hai vissuto questi due anni di pandemia da Covid-19?

La pandemia posso dire abbia sicuramente avuto il suo impatto anche in America come in Italia ed in Europa. Ci sono stati i lockdown, le successive riaperture progressive e relative vaccinazioni. Come in Europa anche noi abbiamo fatto le tre vaccinazioni. Ci sono però due elementi da considerare. Gli Stati Uniti sono una realtà composta da Stati che hanno una loro autonomia di governo e questo ha portato ad applicare restrizioni diversificate. Altro elemento che si è percepito riguarda le riaperture anticipate nei tempi rispetto all’Italia. Qui il contesto è fortemente orientato al business e quindi all’economia prima ancora che alla salute pubblica. Di fatto, con la riduzione delle restrizioni, è da mesi che viviamo in un contesto pienamente libero dove le mascherine sono state obbligatorie solo negli ospedali fino a due mesi fa. La vera differenza rispetto all’Italia è che, data la ridotta rete di conoscenze interpersonali, l’emergenza è stata percepita dalle persone in modo minore nonostante l’impatto della pandemia sia stato ben più pesante rispetto all’Italia.

Il tuo futuro lo immagini sempre negli Stati Uniti o a Sona?

Personalmente ho nel cuore l’Italia e quindi auspico un giorno di poter tornare a vivere a Sona. Il motivo di fondo è legato alla qualità della vita complessiva e dalla capacità di relazione sociale che ci caratterizza come italiani, nonostante tutti i limiti del sistema Italia. In fondo, le città negli Stati Uniti sono grandi agglomerati urbani in mezzo a terre desolate, e non puoi immaginare di salire in auto e fare un’uscita fuori porta il fine settimana come siamo abituati a Sona.

Per concludere, cosa suggeriresti ai giovani che non hanno le idee chiare rispetto allo sperimentare la vita in un contesto lontano da casa?

Un’esperienza all’estero ritengo sia sempre da consigliare, oggi ancora più che qualche decennio fa in quanto le distanze con culture diverse si sono notevolmente ridotte. Inoltre oggigiorno all’estero vi sono molte più opportunità per lavoratori ad alta formazione sia da un punto di vista professionale che economico. È triste dirlo, ma in Italia investiamo molto sulla preparazione dei giovani per poi non riuscire a fornire opportunità professionali adeguate. Il mio più grande augurio rimane comunque quello di vedere presto una nuova rinascita del sistema Italia verso un modello dove sempre meno giovani abbandonano l’Italia per necessità più che per scelta. Indipendentemente da dove la vostra vita vi porterà, non rassegnatevi mai e non fatevi spaventare dal cambiamento, soprattutto quello lavorativo. Raramente le opportunità arrivano dal nulla ma serve essere determinati a coltivare costantemente la propria esperienza e la rete professionale per farle crescere e coglierle al momento giusto.