Sona: M’illumino di meno, occasione per riflettere sul futuro che vogliamo

In occasione di “M’illumino di meno”, venerdì 16 febbraio, il Comune di Sona spegnerà simbolicamente le illuminazioni della fontana di Piazza Roma e della Torre scaligera di Palazzolo come invito a riflettere sulla necessità di ridurre gli sprechi di risorse.

La Giornata Nazionale del Risparmio energetico e degli Stili di vita sostenibili, promossa in origine da Rai Radio2 e in seguito anche dal Parlamento Italiano con la Legge n. 34 del 27 aprile 2022, ricorda l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto (il 16 febbraio 2005) e ha lo scopo di mantenere acceso l’interesse sull’utilizzo dell’energia e sulla difesa dell’ambiente.

Numerose sono le azioni portate avanti in tal senso dall’amministrazione di Sona, sia come interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica del patrimonio pubblico, tra i quali si possono citare la prosecuzione dei lavori di riqualificazione a LED dell’illuminazione pubblica e il progettato efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado “Virgilio” di Sona, sia come iniziative organizzate nelle scuole allo scopo di sensibilizzare gli studenti e le studentesse a rendersi protagonisti di piccoli e grandi gesti quotidiani che possano contribuire ad un pianeta più pulito e sostenibile.

Crescere e studiare in una scuola a basso impatto ambientale, oltre ad essere salutare, senz’altro favorisce un rapporto più consapevole con l’ambiente “Parallelamente, stiamo lavorando affinché ogni spazio pubblico sia raggiungibile, in sicurezza, attraverso percorsi ciclabili. È un cambiamento epocale: in un territorio urbanizzato come il nostro, dove negli anni passati si è pensato solo a costruire senza prestare attenzione alla sostenibilità ambientale, è tempo di invertire la rotta e pensare alla qualità della pianificazione territoriale, garantendo percorsi per una mobilità alternativa alle auto e spazi per il verde pubblico” dichiara il sindaco del Comune di Sona, Gianfranco Dalla Valentina.

Nelle intenzioni dell’amministrazione sono previste anche azioni a sostegno della ciclomobilità, quali l’installazione di rastrelliere e di colonnine di ricarica per e-bike.

Oltre alla passeggiata ecologica che si terrà il prossimo 17 marzo, con la primavera tornerà il mercatino dell’uso e del riuso, un’iniziativa molto apprezzata dai cittadini, che il Comune di Sona ha organizzato in collaborazione con le associazioni del territorio, per sensibilizzare la cittadinanza a stili di vita più sostenibili, come ricorda l’assessore all’Ecologia, Paolo Bellotti: “Dopo il riscontro estremamente positivo dell’evento che si è tenuto a Palazzolo, lo riproporremo ad aprile a Sona, a maggio a San Giorgio in Salici e a giugno a Lugagnano. Prolungare la vita degli oggetti attraverso riparazione, riutilizzo e scambio è fondamentale per ridurre il consumo di nuove risorse. E c’è una nuova sensibilità per il vintage, anche tra i più giovani“.