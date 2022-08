Sona: Mercoledì apre i battenti l’edizione 2022 del MAG Festival, fucina di talenti per l’arte e la cultura giovanile

Con la fine di agosto, da mercoledì 24 a sabato 27, torna a Sona il MAG Festival, organizzato dall’associazione Rocken.

L’evento, che si tiene presso il bellissimo parco di villa Romani con ingresso gratuito, dal 2008 ad oggi è un punto di riferimento per la sperimentazione e la tradizione artistico musicale del territorio veronese, fucina di talenti e pensieri, che gravitano da anni nella sfera dell’arte e della cultura giovanile. Una rassegna, sviluppatasi per grandezza e durata anno dopo anno per riuscire a lambire tutte le arti creative.

Edizione dopo edizione, il Festival è stato capace di convogliare reading letterari, laboratori artigianali per la salvaguardia delle professioni storiche, laboratori creativi, concerti internazionali e cantautorato Veneto, aree market per lo scambio e condivisione di progetti lavorativi, innovazione e valutazione degli impatti sul territorio, mostre ed esposizioni open air di installazioni con valenza regionale.

Il programma dell’edizione 2022 prevede mercoledì 24 agosto sul palco Baobab, Assurditè, Missey + Rgb Prisma e Marco Fracasia. Giovedì 25 Planet Opal, Bruno Belissimo e Clauscalmo. Venerdì 26 sul palco saliranno De Leo, Iruna, Federico Secondomè e Cecilia. Sabato 27 è invece la volta di Ceri, Elisa Bee, Costiera e Danu.

Durante tutte le serate dell’evento saranno presenti tre aree tematiche. MAG//ARTE, un bosco che si riempie di installazioni, arte inserita nella natura e natura che diventa arte, una visita in un museo diventa una passeggiata nel bosco, la natura diventa un monumento; MAG//MARKET, zona espositiva dedicata alle vostre produzioni, homemade, artigianali, e chi ne ha più ne metta e MAG//CUCINA, come sempre grande attenzione sarà riservata al buon mangiare. Prodotti di qualità, per ogni palato. La cucina sarà completamente nella mani dei ragazzi di BUNS.