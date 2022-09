Sona: Martedì si tiene il 59esimo Gran Premio di ciclismo San Luigi. Ecco le modifiche alla circolazione

Nel ricco calendario delle manifestazioni in corso per la sagra parrocchiale San Luigi di Sona, che prosegue fino a mercoledì 7 settembre, si tiene anche la 59esima edizione del Gran Premio San Luigi di ciclismo, che viene disputato martedì 6 settembre.

In occasione della gara ciclistica il comandante della polizia locale di Sona Mori ha predisposto un’ordinanza per limitare la circolazione sul territorio nelle ore nelle quali si disputa il Gran Premio.

L’ordinanza prevede, pertanto, la limitazione temporanea della circolazione dalle ore 14.20 alle ore 18.30 circa per tutto il percorso della competizione, in particolare via Discesa Chiesa, via Gesuiti, via Marconi, via Roma, via S. Quirico, via Matteotti, via Giacomona, via Lumara, via Casella, via Valle, località Cavecchia, via Pie di colle e via Discesa Chiesa.

In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello “fine gara ciclistica”.

Durante il periodo di limitazione della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti; è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazione manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione ed è vietato ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.

Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico, le corse degli autobus della linea Salionze–Verona, previste nel periodo dalle ore 14 fino alle ore 18 saranno deviate come segue: linea in direzione Salionze da fermata rotonda Olmo S.P.26 via Molinara in direzione S.R. 11, in loc. Crocioni imbocco S.R.11 in direzione Brescia, al semaforo di Bosco di Sona a sinistra su via S. Quirico, all’intersezione con via Val di Sandrà a destra in direzione Valle di Sona, alla rotonda con via Pozza delle Lastre a sinistra e quindi allo Stop con via Roma a sinistra in direzione scuole medie; linea in direzione Verona dalla fermata del quartiere S.Quirico giunti allo stop via Mascagni a sinistra in direzione S.R.11, al semaforo a destra in direzione via Verona, quindi via Molina, via S.G. Calabria e via Rainera S.P.54.