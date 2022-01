Sona: L’ufficio postale danneggiato dall’esplosione del 12 dicembre non riaprirà prima di fine febbraio

La mattina dello scorso 12 dicembre una brutta sorpresa aveva accolto i fedeli che a Sona si stavano recando alla prima messa della domenica.

Quello che si erano trovati di fronte in piazza della Vittoria nel capoluogo era stato infatti il bancomat dell’ufficio postale completamente sventrato da un’esplosione. L’esplosione era avvenuta attorno alle 4,50 del mattino, e chi ci vive aveva raccontato che è stata così fragorosa da svegliare l’intera piazza.

Sul posto erano immediatamente intervenuti i Carabinieri di Villafranca che avevano costretto i malviventi, che erano in quattro, a scappare, senza refurtiva. Quindi tanti danni al bancomat ma non è era stato rubato nulla.

Da allora l’ufficio postale è rimasto chiuso. Arriva in queste ore una comunicazione da Poste Italiane che spiega come quell’ufficio postale non potrà essere riaperto prima della fine di febbraio, “tempo minimo necessario e, salvo imprevisti, per consentire i lavori di ripristino”.

Sicuramente un disagio non indifferente per i cittadini di Sona.