Sona: Le canzoni dei Beatles rivivono grazie ai ragazzi della Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale

Lunedì 8 maggio alle ore 17 presso il Parco di Villa Trevisani a Sona si potrà assistere allo spettacolo musicale denominato Maggio in musica. L’iniziativa è stata organizzata dal prof. Fabrizio Olioso (nella foto di Mario Pachera), docente di musica presso la Scuola Secondaria di I Grado di Sona, e valorizzato dalla dirigente scolastica Maria Federici.

Nello specifico si tratta di un gemellaggio musicale che vedrà protagonisti i ragazzi di classe terza ad indirizzo musicale di Sona assieme agli studenti, frequentanti il medesimo anno ed indirizzo, di Lazise.

L’idea è nata dal prof. Olioso, che è stato docente di musica presso la Secondaria di I Grado di Lazise per diversi anni prima di trasferirsi a Sona. Ciò gli ha permesso di rimanere in contatto con insegnanti che hanno avvalorato e contribuito a realizzare la sua idea.

“Il progetto nasce dalla consapevolezza – spiega il prof. Olioso – che i ragazzi hanno bisogno di confronto, di trovare nuove idee per affrontare problemi comuni in modo diverso e, magari, più efficace. Il progetto è stato reso possibile anche grazie al prezioso contributo svolto dai miei colleghi, insegnanti di strumento dell’indirizzo musicale: Linda Bovi per il pianoforte, Valentin Lopez Balen De Munain per la chitarra, Teodoro Megale per la fisarmonica, Martina Lazzarini e Carlo Bombieri per il violino”.

E’ la prima volta che viene organizzato un concerto insieme alla Secondaria di I Grado di Lazise anche se esperienze simili erano già state realizzate nel periodo pre-Covid.

L’appuntamento musicale successivo è previsto per martedì 30 maggio alle ore 19 presso la Dogana Veneta di Lazise, in quell’occasione sarà l’orchestra dei ragazzi di terza media di Sona ad essere ospitata. In entrambe le occasioni l’entrata è libera. “Il confronto genera nuove idee – sostiene il prof. Oliosi – da origine a motivazioni diverse che permettono ai ragazzi di migliorare il loro livello tecnico e soprattutto di valorizzare il lavoro che viene svolto a scuola”.

I ragazzi della Secondaria di Sona quest’anno hanno lavorato su un repertorio costruito sulle canzoni dei Beatles, che ormai si pone come un classico nel panorama della musica cosiddetta “leggera” e che offre buoni spunti per arricchire il vissuto melodico di questa fascia di età.