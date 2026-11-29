La Regione del Veneto intende promuovere la crescita delle foreste di pianura fino a raggiungere almeno l’1% del territorio regionale. Si tratta di recuperare un patrimonio boschivo che, secondo la Regione, è stato quasi interamente distrutto nel corso dell’ultimo secolo.

Anche Sona e i suoi dintorni dovevano essere un tempo ricchi di boschi. Lo suggerisce la presenza, nell’anagrafe comunale, della località “Bosco di Sona”, che oggi non presenta più le distese alberate richiamate dal nome. Anche la Spianà, verso Verona, era un tempo occupata da una vasta foresta, mentre oggi è un’area con una presenza arborea assai ridotta.

Qual è stata, dunque, la storia dei boschi nel Comune di Sona? Le diverse dominazioni che si sono succedute sul territorio hanno sempre prestato attenzione al patrimonio forestale. Già la Repubblica di Venezia ne faceva un uso intenso, ma regolato, per ricavare il legname necessario alle attività marinare e mercantili.

Nell’archivio comunale si conservano diversi riferimenti a questa materia. Il 20 dicembre 1877 il Servizio Forestale dello Stato italiano svincolò dalla tutela forestale, consentendone la coltivazione, alcuni “Boschi e terreni a termini dell’art. 6 della legge forestale 20 giugno 1877 sotto al limite della zona del castagno nel territorio del Comune di Sona”. Il provvedimento permetteva di trasformare in terreni agricoli 72 ettari di bosco, così distribuiti: Sona, Monte Corno, 6 ettari, San Giorgio, Monte Turco, 20 ettari, Santa Giustina di Palazzolo, Monte Vaiocorbola, 16 ettari, Guastalla, Montresor, 16 ettari eGuastalla, Capellin della Pietà, 14 ettari.

Il documento specificava che tutti questi terreni avevano una pendenza compresa tra il 10 e il 20%. Anche dopo l’Unità d’Italia furono autorizzati ulteriori disboscamenti nel territorio comunale: l’aumento della popolazione accresceva infatti il bisogno di superfici da destinare all’agricoltura.

Tra il 1861 e la fine dell’Ottocento, la popolazione del Regno d’Italia aumentò del 28,5%, mentre in Veneto e a Sona l’incremento fu del 17,5%. All’inizio del nuovo secolo, in previsione di un’ulteriore crescita demografica, poi in parte rallentata dalla Prima guerra mondiale, venne approvata la legge n. 277 del 2 giugno 1910, che regolava le utilizzazioni dei boschi sottoposti a tutela economica.

La Direzione generale delle Acque e Foreste del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio illustrò ai sindaci, attraverso una circolare interpretativa, le condizioni per ridurre le aree boscate o procedere al taglio selettivo degli alberi ad alto fusto, secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela e sull’incoraggiamento della selvicoltura.

I Comuni furono coinvolti nei controlli: prima di autorizzare l’abbattimento di porzioni di bosco bisognava esaminare le caratteristiche delle piante, le ragioni dell’intervento e i progetti di rimboschimento, da realizzare nel rispetto dei “dettami dell’economia silvana”.

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Un’altra testimonianza della situazione forestale locale è contenuta nell’atto di donazione del 1903 con cui il cavaliere Annibale Romani cedette al Comune il fondo agricolo La Rugola, nella zona collinare del capoluogo: dei 40 ettari complessivi, cinque erano costituiti da bosco ceduo.

La Grande Guerra provocò ulteriori danni ai boschi di Sona, soprattutto dopo lo sfondamento di Caporetto, quando le truppe austro-ungariche, superato il Tagliamento, avanzarono verso il Piave. Le autorità militari decisero allora di predisporre numerose trincee, abbattendo porzioni di bosco e utilizzando il legname ricavato per costruire le difese.

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Quelle opere avrebbero dovuto fermare un’eventuale avanzata verso la pianura Padana nel caso in cui fosse stato superato anche lo sbarramento predisposto lungo il Montello, il Grappa e il Piave.

Un altro passaggio importante riguarda la legge n. 113 del 29 gennaio 1992, che introdusse il principio di un albero da piantare per ogni bambino nato, con la registrazione del luogo di messa a dimora. La soglia dei 15mila abitanti, oltre la quale l’obbligo si applica oggi ai Comuni, fu introdotta con la modifica normativa del 2013. Sona aveva raggiunto i 15mila residenti nel 2004, quando le nascite annue erano nell’ordine delle 160, un numero che negli anni successivi è andato progressivamente diminuendo.

La questione dei boschi di pianura è strettamente legata a quella del verde pubblico: entrambi contribuiscono a migliorare la qualità della vita della comunità.

Nel 1969, la superficie di verde pubblico nel Comune di Sona era pari a 38.338 metri quadrati, equivalenti a 5,37 metri quadrati per abitante.

Quando l’amministrazione comunale adottò il Programma di Fabbricazione nel 1973 e, successivamente, il Piano Regolatore Generale nel 1979, la normativa regionale prevedeva inizialmente la disponibilità, per ogni abitante insediabile, di 15 metri quadrati di verde comune e di altri 3 metri quadrati all’interno delle lottizzazioni.

I parametri furono in seguito elevati rispettivamente a 18 e 5 metri quadrati. Il Piano Regolatore Generale programmò l’acquisizione di 349.830 metri quadrati di verde comune per una popolazione prevista di 19.435 abitanti. Nel 1993, al momento della predisposizione della Variante generale, le aree già acquisite dal Comune per uso pubblico raggiungevano 363.163 metri quadrati.

L’Ufficio comunale Ecologia e Servizi per il Territorio – Verde pubblico, che ringraziamo per la collaborazione, ha fornito ulteriori informazioni sull’applicazione della norma nota come “Un albero per ogni bambino nato”. La superficie verde di proprietà o competenza comunale ammonta oggi, secondo i dati comunicati dall’ufficio, a 390.837 metri quadrati, pari a 21,7 metri quadrati per residente. Il patrimonio arboreo di proprietà comunale è stimato tra 3.500 e 4.000 piante.

Nell’ultimo quinquennio le nascite sono state mediamente 125 all’anno. Rispettare l’obbligo di piantumazione diventa però sempre più complicato, perché il Comune dispone di spazi per nuove piantumazioni molto limitati. La possibilità di donare piante ai privati, tramite il Corpo Forestale, può rappresentare soltanto una soluzione eccezionale e non soddisfa ordinariamente quanto richiesto dalla legge.

Per crescere in modo adeguato, ogni albero richiede uno spazio utile stimato tra 12,5 e 50 metri quadrati. Secondo la valutazione riportata, per far fronte al numero attuale delle nascite il Comune dovrebbe individuare ogni anno tra 5.000 e 8.500 metri quadrati di terreno agricolo da destinare a nuove piantumazioni.

Nel 2023, non senza difficoltà, furono messi a dimora 109 alberi, a fronte di 112 bambini nati. Il resoconto comunale ne riporta la seguente distribuzione sul territorio.

A Palazzolo furono collocati 25 liquidambar e ginkgo in via Don Pietro Fattori, nell’area bassa della baita degli Alpini, e 40 piante delle stesse tipologie in via Bellevie, sulla balza fino al canale consortile.

A Sona vennero piantati 2 liquidambar in via San Giovanni Calabria. A San Giorgio in Salici furono messi a dimora 1 pioppo cipressino lungo viale Guastalla, 3 cipressi nel viale esterno del cimitero, 1 celtis e 5 piante di angustifoglia in via Segradi, nel parcheggio degli impianti sportivi, e 3 piante dello stesso tipo nel parcheggio di via Lugo.

A Lugagnano vennero piantati 3 celtis in via Salazzari, 2 alberi di Giuda in via Stazione, 10 ginkgo fastigiati in via Le Mase e altri 10 nell’area accanto allo spazio per il calisthenics, oltre a 2 peri da fiore all’altezza del civico 2 di via San Francesco e altri 2 nella zona limitrofa.

Il registro comunale conserva infine un’annotazione significativa: nel territorio di Sona sono presenti anche due alberi monumentali, entrambi esemplari di Celtis australis, uno nella frazione di San Rocco e l’altro in Corte Pietà.

Nella foto di Mario Pachera, la collina di Sona con i caratteristici cipressi.

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