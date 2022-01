Sona: La prossima è la seconda domenica ecologica. Velocità ridotta di 20 km/h e chiusura di via val di Sandrà

Anche per Sona arriva il 30 gennaio la terza domenica ecologica, alla quale ne faranno seguito altre quattro.

Gli altri Comuni veronesi coinvolti dal provvedimento sono Bussolengo, Buttapietra, Castel d’Azzano, Grezzana, Lavagno, Mezzane di Sotto, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Verona e Villafranca.

Gli amministratori dei Comuni coinvolti hanno stabilito che nelle domeniche di blocco del traffico potrà non essere compreso l’intero territorio per evitare la paralisi di tutte le attività. Quindi la circolazione sarà comunque libera tranne che in alcune strade.

Nel Comune di Sona, infatti, è prevista la riduzione dei limiti di velocità di 20 Km/h in tutto il territorio comunale dalle 9 alle 18 e la chiusura di via Val di Sandrà a Sona dalle 9 alle 12.

Le prossime quattro domeniche a calendario saranno il 20 febbraio (con l’importante eccezione di Bussolengo per i festeggiamenti di San Valentino), il 13 e il 20 marzo e il 3 aprile.

I blocchi sono stati imposti per contenere l’inquinamento da Pm10 dalla Regione Veneto con una delibera dello scorso agosto, poi parzialmente modificata.