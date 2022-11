Sona: La Giunta aumenta il canone annuo delle lampade votive nei cimiteri comunali

Risale al 2016 l’ultimo aumento delle tariffe per le spese di allacciamento ed il canone annuo per le lampade votive nei cimiteri comunali di Sona.

In quell’occasione il Comune, che è titolare del servizio pubblico di illuminazione votiva nei quattro cimiteri comunali di Sona capoluogo, Lugagnano, Palazzolo e San Giorgio in Salici, aveva portato gli importi a 33,25 euro (oltre all’IVA) per ogni lampada installata su cappella di famiglia; 27.52 euro per le lampade installata su tombe di famiglia; 20,64 euro per ogni lampada su loculi, cellette ossario e tombe terranee e 13,75 euro per ogni lampada in aggiunta, ovunque istallata, e per il canone annuo comprensivo del consumo di energia, manutenzione, sostituzione lampade per ogni tipo di sepoltura.

I rincari che stanno colpendo in questi mesi ogni aspetto delle nostre vite e delle nostre attività vanno però a toccare anche ambiti impensabili ed, infatti, lo scorso 6 gennaio la ditta che detiene la concessione della gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri di Sona ha inviato in Comune una nota con la quale “in considerazione degli incrementi di entità eccezionale subiti dalla energia elettrica, chiede di poter adeguare la tariffa annua pagata dagli utenti”.

L’azienda spiega, infatti, che “dal primo trimestre 2020 il costo dell’energia elettrica si è incrementato in modo costante, fino ad arrivare, nel primo trimestre 2022, al picco di 46,03 euro/kwh facendo così registrare un incremento del 134,01%”.

Per questi motivi la giunta del sindaco Mazzi ha deliberato di aumentare il canone annuo per l’illuminazione votiva – che comprende il consumo di energia elettrica, manutenzione e la sostituzione delle lampade – per ogni tipo di sepoltura nei cimiteri del Comune di Sona, portandolo da 13,75 euro a 15 euro, a partire dal primo gennaio prossimo.