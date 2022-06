Sona. La festa di fine stagione del West Verona Rugby, simbolo di uno sport veramente inclusivo

Sabato 18 giugno presso l’impianto sportivo di San Quirico a Sona il West Verona Rugby ha concluso al meglio l’intensa stagione sportiva 2021-2022 con la bellissima “West Fest”.

Presenti all’evento, dalle 17 in poi, mini atleti e atleti di tutte le categorie della storica società rugbistica sonese, con anche famiglie ed amici, in un clima di vera festa, tra partite, ottima birra e buona cucina.

Anche in questa occasione, e per l’ennesima volta, il rugby si è dimostrato uno sport totalmente inclusivo, che sa mettere assieme veramente chiunque. Coinvolti nella festa anche gli Alpini di Sona e alcune attività commerciali del capoluogo.

“L’esperienza delle restrizioni legate alla pandemia ci ha insegnato quant’è importante avere dei luoghi e dei momenti per socializzare – ha dichiarato al Baco il vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina, presente alla festa -. In un’epoca dove i tradizionali poli di riferimento giovanile hanno perso un po’ della loro capacità attrattiva, lo sport può veramente diventare il riferimento per una ripresa della socialità, a livello giovanile e non. In quest’ottica, i nostri impianti stanno diventando sempre più dei luoghi di riferimento per le nostre comunità. Pertanto, non dobbiamo fossilizzarci nei nostri recinti privati, ma all’opposto dobbiamo promuovere, incentivare la presenza nei nostri impianti. Lo sport e tutte le iniziative ad esso legate, devono essere viste come un fondamentale volano di inclusione delle nostre comunità”.

Uno dei momenti più simpatici della festa si è verificato quando Antonio, genitore di uno degli atleti del mini rugby, ha donato alla società sportiva uno stupendo regalo, lo stemma del West Verona Rugby da lui realizzato in legno a mano (nella foto in alto).