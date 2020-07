Sona: “In zona Villa Eire qualcuno spara ai gatti”, la segnalazione di una lettrice

In queste ore ci scrive una nostra lettrice, Alessandra, per segnalare dei brutti episodi che si stanno verificando a Sona capoluogo.

Nella zona di Villa Eire, sulla salita per salire al paese provenendo da Lugagnano, ci sarebbe qualcuno che si diverte in maniera malsana sparando ai gatti.

Anche il gatto della nostra lettrice è purtroppo stato colpito da alcuni pallini, che per fortuna non hanno leso organi vitali, come si può vedere dalla radiografia sopra. Lo stesso gatto era stato colpito nella medesima zona di Sona anche qualche mese fa.

“Si tratta di situazioni che si verificano da tempo – spiega Alessandra – e che già erano state segnalate alcuni mesi fa anche da altri residenti della zona”.

Di casi di qualcuno che spara ai gatti a Sona avevamo già dato notizia otto anni fa, nel 2012, quando arrivarono segnalazioni simili da via Bellini. In quei casi qualche animale fu anche ucciso.

Il consiglio è quello di prestare attenzione ai propri animali e di segnalare alle forze dell’ordine se questi episodi dovessero verificarsi nuovamente.