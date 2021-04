Sona in blu per l’autismo: Una delegazione di Ants incontra l’amministrazione comunale

Ascolta questo articolo

Verona si veste di blu anche quest’anno per ricordare a tutti noi, il 2 aprile – Giornata mondiale dell’Autismo – di alzare lo sguardo verso le persone speciali, quelle autistiche.

Per l’appunto all’iniziativa Light up blue, che prevedeva di ornare municipi e spazi pubblici con luci, drappi e palloncini blu per informare e sensibilizzare cittadini e istituzioni, hanno aderito 38 Comuni tra cui il nostro: e così il sindaco Gianluigi Mazzi e l’assessore Monia Cimichella hanno ricevuto stamattina una piccola delegazione di bambini e ragazzi di Ants Onlus, accolti anche dal responsabile servizi sociali Massimo Giacomini e l’educatore territoriale Luca Salaorni e… da una magnifica torta blu (nella foto sotto) realizzata ad hoc con cuore e fantasia dalla bravissima Martina Mainenti.

Record assoluto quest’anno per la partecipazione all’iniziativa promossa oltre che da Ants Onlus per l’autismo di Lugagnano, dall’Azienda Ospedaliera Universitaria integrata, Gruppo Asperger Veneto, COFHAGRA e ABAL con la collaborazione di CAV (Coordinamento Autismo Veneto), che insieme alla Provincia avevano lanciato un accorato appello, accolto con grande entusiasmo, a tutti i Comuni scaligeri. A Sona, l’edificio del Comune è stato decorato con palloncini e fiocchi, mentre la fontana della piazza sarà illuminata di blu da stasera, così come il Centro Commerciale La Grande Mela.

“Diffondere sempre più una cultura sull’autismo, su come accogliere queste persone in tutte le sfumature diverse in cui possono manifestare questa sindrome, è fondamentale per il futuro di questi ragazzi – ha sottolineato Federica Costa, Presidente Ants -.“A maggior ragione in un periodo particolare come quello determinato dalla pandemia, è importante puntare sulla sensibilizzazione e creare situazioni che favoriscano l’inclusione e la relazione”.

“Inclusione significa proprio questo, conoscere le diversità per poterle accoglierle al meglio. Tutti abbiamo la nostra diversità, le persone autistiche hanno bisogno di una accoglienza ‘speciale’ per potersi esprimere. Ad esempio – ha spiegato la Presidente di Ants – la giornata di oggi rappresenta per loro la possibilità di uscire, di relazionarsi soprattutto in questo periodo particolare, in cui le occasioni sono ridotte al minimo, è straordinaria. Grazie di cuore per questa opportunità!”.

Agli Amministratori, i bambini e bambine, ragazzi e ragazze di Ants hanno portato in segno di ringraziamento la “filastrocca dei diversi”, tenero inno all’inclusione:

“Tu non sei come me: tu sei diverso

Ma non sentirti perso

Anch’io sono diverso, siamo in due

Se metto le mie mani

con le tue

Certe cose so fare io, ed altre tu

E messi insieme sappiamo far di più

Tu non sei come me: son fortunato

Davvero ti son grato

Perché non siamo uguali:

vuol dire che tutt’e due siamo speciali”.

È toccato all’emozionata Monia Cimichella leggere i versi di Tognolini, per poi dichiararsi onorata, così come il Sindaco Mazzi, per questo incontro speciale: “Siamo stati fortunati – ha commentato l’assessore – ad accogliere i ragazzi nella nostra Sala Giunta e a scambiare con loro, i genitori e i volontari due chiacchiere su come vivono tanti diversi momenti della loro quotidianità”.