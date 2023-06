Sona: Il sindaco Dalla Valentina ripristina gli orari di funzionamento dell’illuminazione pubblica

Con uno dei suoi primi provvedimenti, il nuovo sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina con ordinanza n. 49 del 6 giugno ha deciso il ripristino degli orari di funzionamento dell’illuminazione pubblica.

La riduzione pari a 5 ore/giorno dell’orario di accensione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica comunale era stata decisa dalla giunta Mazzi il 18 ottobre scorso per far fronte al significativo aumento dei costi energetici che si registravano in quel periodo e che rischiavano di mettere veramente in crisi le casse comunali.

Successivamente, il 4 aprile scorso il sindaco Mazzi, preso atto della progressiva diminuzione dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica registrata nel primo bimestre 2023, aveva ridotto lo spegnimento notturno ad una durata di sole 2,5 ore/giorno.

Ora, “preso del permanere delle condizioni di ‘normalizzazione’ dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica che caratterizzano l’attuale periodo”, come si legge nell’ordinanza del 6 giugno, il sindaco Gianfranco Dalla Valentina ha quindi deciso di ripristinare l’orario convenzionale di funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione, revocando ogni limitazione, “anche al fine di assicurare le ordinarie condizioni di illuminazione e sicurezza stradale”.