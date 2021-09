Sona. Il presidente del Consiglio Leoni passa con Verona Domani. Quali saranno le conseguenze?

In un sonnacchioso settembre che sembrava nulla potesse turbare, arriva come un sasso lanciato all’improvviso in uno stagno una notizia che rompe la quiete della politica sonese, creando onde che non potranno non avere conseguenze, alcune ancora imprevedibili.

Il presidente del consiglio comunale Mattia Leoni è, infatti, da oggi un nuovo membro di Verona Domani, il movimento civico di centrodestra fondato da Matteo Gasparato ed in forte ascesa in tutto il veronese.

Nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta questa mattina in Comune a Verona, erano presenti, oltre al presidente del Consiglio Comunale di Sona, il presidente di Verona Domani Matteo Gasparato, il consigliere regionale Stefano Casali e Nicolò Ferrari, consigliere comunale di Sona e responsabile della sezione sonese del movimento.

Ad aprire la presentazione e dare il benvenuto a Leoni è proprio Ferrari: “Un’adesione importante, che arricchisce la squadra di Verona Domani che si dimostra un movimento civico sempre più attrattivo perché punta sui giovani, con l’obiettivo di formarli e farli crescere per diventare validi amministratori. Mattia è prima di tutto un amico, una persona speciale, competente, corretta e leale con la quale ho instaurato fin da subito un rapporto di sana e piacevole collaborazione. La nostra non è e non sarà mai un’unione meramente politica o di interesse, vogliamo lavorare l’uno per l’altro per migliorarci e completarci a vicenda, sviluppando progetti condivisi e facendoci promotori delle istanze che vengono dai nostri concittadini”.

Mattia Leoni, vale la pena di ricordarlo, si è candidato nel 2018 nella lista Giovani per Sona, di cui è capogruppo, risultando il candidato più votato nel capoluogo. Giovani per Sona era una delle tre liste che appoggiavano il candidato sindaco Gianluigi Mazzi.

Mattia Leoni con Matteo Gasparato e Nicolò Ferrari. Sopra, un momento della conferenza stampa.

E il presidente Gasparato, ricordandolo, non nasconde la soddisfazione per il nuovo ingresso: “Interpretiamo la Verona civica e moderata e Mattia Leoni incarna questi valori. Ha dato prova, come presidente del consiglio comunale di Sona, di collaborare con tutti e di dialogare in modo costruttivo con le minoranze, dimostrando che per amministrare bene non contano i ‘colori’ ma la voglia di risolvere i problemi. E non sarà l’unico di Sona ad arrivare in Verona Domani, dove prestiamo attenzione, non solo ai giovani competenti come Ferrari e Leoni, ma anche alle presenze femminili che sappiano rappresentare al meglio questo progetto fresco e concreto”.

Oltre ad essere il più votato della lista Giovani per Sona, Mattia Leoni era stato eletto, all’unanimità, alla presidenza del Consiglio comunale di Sona. “Questa adesione non cambia nulla a livello locale, dato che Leoni continuerà a sostenere il sindaco Mazzi e la maggioranza che amministra il Comune”, conclude Gasparato, che sembra mettere le mani avanti e rispondere così a quello che era così il primo grande quesito che nasce dalla notizia di un passaggio di casacca così clamoroso per la politica sonese. In consiglio comunale a Sona, infatti, Verona Domani sede nei banchi della minoranza.

E’ quindi il protagonista a presentarsi, lasciando trasparire nella voce una sincera emozione. “Ringrazio il presidente Gasparato con il quale c’è stata fin da subito una sintonia naturale, dettata dai valori civici e dalla concretezza e determinazione amministrativa che caratterizzano Verona Domani – commenta Leoni –. Ringrazio inoltre il responsabile di Verona Domani per Sona Nicolò Ferrari, con lui è iniziato un percorso prima di amicizia e poi di condivisione politica che, quando presenti insieme, credo garantiscano un percorso solido e di qualità. Un grazie, infine, al mio sindaco, Gianluigi Mazzi, per aver compreso questa scelta politica e con il quale continuerà ad esserci la massima collaborazione e l’impegno a portare avanti con ancor più dedizione, fino alla naturale scadenza del mandato, progetti che portino soluzioni alle criticità della nostra comunità. Credo fortemente che per amministrare bene nel 2021 ci sia assoluto bisogno di fare rete e proseguirò con questa convinzione”.

La conclusione politica dell’incontro è affidata al consigliere regionale Stefano Casali che si rivolge agli altri partiti: “Tutte le forze politiche del territorio veronese dovrebbero fare delle riflessioni su una realtà come Verona Domani, sulla base dei numeri che abbiamo in Città e in Provincia, che sono superiori a quelli di partiti di portata nazionale”.

Il passaggio di Leoni, una delle figure di punta della compagine politica del sindaco Mazzi, nelle fila di Verona Domani conferma quello che il Baco scrive ormai da qualche tempo. Anche se nulla emerge nella quiete sonese, è in realtà ampiamente iniziata la partita per le amministrative politiche che si terranno tra due anni, e alle quali Mazzi non potrà partecipare avendo già guidato Sona per due mandati.

La scelta forte di Leoni – che più volte in questi anni è stato anche indicato non ufficialmente come uno dei possibili successori di Mazzi nel ruolo di sindaco – spariglia sicuramente le carte e pone dei punti interrogativi, ai quali saranno in molti ora a dover dare risposte. Dentro e fuori la maggioranza.