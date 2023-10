Sona: Il Comune riceve altri 90mila euro dal PNRR per l’illuminazione stradale a led

Per il Comune di Sona, anche quest’anno, proseguono le azioni volte al progressivo efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione stradale.

Grazie alle forme di finanziamento a favore dei Comuni, previste per gli anni dal 2021 al 2024 dalla Legge di Bilancio e confluite nelle risorse PNRR a partire dall’anno 2022, è di recente approvazione da parte della Giunta Comunale di Sona un progetto per l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione che prevede la sostituzione di ulteriori 140 punti luce, distribuiti nelle quattro frazioni del territorio comunale, con nuove sorgenti a LED e corpi lampada dotati di sistemi automatici per la riduzione del flusso luminoso in assenza di macchine, biciclette o pedoni.

Come ha dichiarato l’assessore alle manutenzioni e all’urbanistica, Maurizio Moletta: “Il risparmio energetico atteso sui punti luce oggetto di intervento è significativo, ci aspettiamo un risparmio energetico pari a circa l’80%, con un consumo post riqualificazione di circa 20 MWh/anno a fronte degli attuali 100 MWh/anno”.

Il sindaco del Comune di Sona, Gianfranco Dalla Valentina a riguardo ha aggiunto: “L’investimento previsto ed interamente finanziato con risorse PNRR è pari a 90.000,00 euro e, compatibilmente con i tempi richiesti per l’approvvigionamento dei corpi lampada, l’Amministrazione prevede di completare l’intervento entro i mesi di gennaio/febbraio 2024, con quest’ultimo intervento saranno complessivamente 750 i punti luce riqualificati a led nel territorio comunale a partire dall’anno 2020, con investimenti finanziati per oltre il 60% da contributi dello Stato e risorse PNRR. L’obiettivo perseguito è quello di garantire una migliore visibilità e sicurezza, riducendo al contempo i costi di gestione per l’Ente”.