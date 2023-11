Sona: Il Comune realizza un’area attrezzata per lo sport a corpo libero nel parco Fasoli a San Quirico

Nel parco dedicato al diciottenne Alessandro Fasoli, morto prematuramente per un tragico incidente a Gardaland il 29 luglio 2008, prossimamente verrà realizzata un’area attrezzata per lo sport a corpo libero.

L’amministrazione di Sona, con delibera di Giunta n. 102 dell’11 ottobre, ha infatti individuato nel Parco Fasoli, l’area di intervento per l’installazione di una nuova area attrezzata per il calisthenics da realizzarsi, il prossimo anno, beneficiando dei contributi ottenuti con l’adesione al progetto nazionale “Sport nei Parchi”.

Nella delibera, oltre ad individuare l’area dell’intervento, l’amministrazione ha stanziato, nel bilancio di previsione 2024-2026, la quota parte del cofinanziamento del 50% dell’importo previsto pari a 12.500 euro per l’acquisto e l’installazione delle macchine e del circuito a corpo libero per la pratica del calisthenics all’aperto. Le attrezzature saranno dotate di QR code che permetterà all’utenza di avere accesso a video tutorial differenziati per bambini e giovani, adulti, over 65 e diversamente abili.

Come ha spiegato spiega l’assessore allo sport, Orietta Vicentini (nella foto di Mario Pachera): “L’obiettivo del progetto ‘Sport nei Parchi’ è la promozione della pratica sportiva gratuita, all’aperto, nelle aree verdi comunali, sia in autonomia, sia attraverso le Associazioni e Società sportive dilettantistiche del nostro territorio. Con questa azione, andremo a colmare la mancanza di un’area attrezzata nel capoluogo, con l’obiettivo di portare queste ‘palestre a cielo aperto’ in tutto il territorio comunale”.

Lugagnano ha già la sua area dedicata allo sport all’aperto con una piastra polivalente di 16×28 metri e un’area calisthenics ed anche per San Giorgio in Salici lo spazio è stato individuato, presso gli impianti sportivi, e la piastra verrà realizzata nei prossimi mesi.

A settembre, Paolo Nicolato ha inaugurato l’area attrezzata nel Parco ‘Francesco Giacomelli’ di Via Cecco Angiolieri a Palazzolo e anche in questo caso, l’intervento è stato possibile grazie alla finanziabilità del progetto proposto dal Comune di Sona per la Linea di intervento 2 – Urban sport activity e weekend all’Avviso Pubblico bandito da ANCI e Sport e Salute S.p.A.

“Nelle intenzioni dell’amministrazione ci sono socialità e promozione di stili di vita più salutari ma anche la riqualificazione di spazi comunali”, come dichiarato dall’assessore al verde pubblico e alle manutenzioni, Maurizio Moletta. “Dare una funzione sociale ad un’area verde, renderla più vivibile, è il primo passo per riqualificarla. In accordo con l’assessorato allo sport, abbiamo individuato il parco ‘Fasoli’, a San Quirico, come destinatario di questa opportunità, che rappresenterà il primo passo di una più ampia riqualificazione dell’area”.