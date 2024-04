Sona: Il Comune pensa ad un video per la promozione del territorio a livello nazionale ed internazionale

Con una determina di qualche giorno fa il Comune di Sona ha deciso di affidare la realizzazione di un video “emozionale” che racconti la bellezza del territorio.

Nel DUP (documento unico di programmazione) del triennio 2024-2026 la giunta del sindaco Dalla Valentina ha, infatti, previsto tra i suoi obiettivi quello di “valorizzare e promuovere la potenzialità turistica insita nel territorio, la diffusione dell’immagine del Comune a livello nazionale ed internazionale e la condivisione di strategie per il settore turistico tra il Comune e i soggetti che nel territorio svolgono attività con valenza e potenzialità turistica”.

In applicazione proprio del DUP, quindi, l’amministrazione Dalla Valentina, come si legge nella determina, “intende perseguire l’obiettivo programmatico della valorizzazione della potenzialità turistica insita nel territorio, nella promozione del territorio comunale quale luogo di turismo e soggiorno, anche offrendo nuove opportunità di sviluppo economico ai commercianti, che si caratterizzino per innovazione e particolarità attraverso azioni di marketing territoriale”.

Già il Comune di Sona lo scorso novembre ha proceduto all’acquisto di video-brochure di marketing territoriale da distribuire agli esercenti del territorio comunale. Video-brochure che ora vanno completate, appunto, con “un video promozionale, emozionale di testimonianza che possa dare valore al Comune di Sona”.

Il servizio di realizzazione del video è stato affidato ad una ditta specializzata di Verona ed ha un costo di poco più di 5.500 euro.