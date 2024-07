Sona: Il Comune installa 23 nuove postazioni di videosorveglianza per aumentare la sicurezza sul territorio

L’amministrazione comunale di Sona annuncia l’avvio a brevissimo dei lavori di ampliamento del sistema di videosorveglianza e lettura targhe in corrispondenza delle vie di accesso al capoluogo e alle frazioni.

L’importo complessivo dei lavori è pari a 250mila euro, co-finanziato al 50% con fondi ministeriali, e prevede l’installazione di 23 nuove postazioni localizzate in via Fusara con due telecamere, via Molina, via Valle, via San Quirico e via Pozza delle Lastre a Sona, via Sacharov, via Beccarie, via Mancalacqua, via Stazione, via Molinara Nuova, via Caduti del Lavoro incrocio con via Stazione e via don Bosco a Lugagnano, via Bellevie con due telecamere, via Monte Paul, via Isonzo, via Cavecchie e SR11 con due telecamere a Palazzolo, via Celà, via Platano e via Santini a San Giorgio in Salici.

Coperti in questo modo tutti i varchi di accesso al Comune, altre telecamere verranno posizionate, in un secondo momento, in aree sensibili come parchi, incroci e monumenti, come ha spiegato il sindaco del Comune di Sona Gianfranco Dalla Valentina: “L’obiettivo è aumentare la sicurezza dei cittadini, contrastare le azioni malavitose e, con il controllo delle aree sensibili, dissuadere i comportamenti che arrecano danno agli spazi pubblici. Le immagini e i transiti verranno trasmessi alla centrale operativa allestita presso il comando della polizia locale in piazza Roma a Sona per favorire la rilevazione di situazioni di pericolo, consentire la ricostruzione rapida dei movimenti di veicoli e persone sospette e agevolare l’intervento immediato delle forze dell’ordine”.