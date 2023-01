Sona: Il Comune eroga i contributi per l’anno 2022 a ventitre gruppi e associazioni del territorio

Con la delibera della Giunta del Comune di Sona n. 149 del 23 dicembre scorso l’amministrazione Mazzi ha approvato il piano di assegnazione dei contributi 2022, presentato dalla Commissione Consultiva Comunale delle Associazioni iscritte all’Albo delle Libere Forme Associative.

Con la stessa delibera, la Giunta ha assegnato i relativi contributi per l’anno 2022, per finalità culturali, ricreative, di promozione sociale e sportive, a ventitre gruppi e associazioni del territorio.

A godere dei contributi per “finalità culturali, ricreative e di promozione sociale” sono il Gruppo Tempo Libero Anziani Lugagnano con 217,63 euro, il Comitato Parco Franco Conti Lugagnano con 246,28 euro, l’associazione La Torre Palazzolo con 183,48 euro, Ants onlus per l’autismo Lugagnano con 176,83 euro, il Gruppo Alpini San Giorgio in Salici con 217,52 euro, il gruppo Scout Lugagnano con 195,47 euro, il Centro Aiuto Vita Lugagnano con 210,04 euro, (E)vento tra i Salici San Giorgio in Salici con 31,84 euro, Fidas San Giorgio in Salici con 153,59 euro, associazione Il Dono Lugagnano con 245,40 euro, Arte E’ San Giorgio in Salici con 32,72 euro, Aps Culturalmente Vr Sona con 87,71 euro, il Carnevale benefico “Lo Tzigano” Lugagnano con 189,09 euro, il Gruppo Alpini Lugagnano con 233,14 euro, il Museo storico Baita Monte Baldo Lugagnano con 142,81 euro, il Coro ANA Amici della Baita Lugagnano con 111,19 euro, il Coro Il mio Paese di Sona con 109,21 euro ed il Club Enologico Culturale Lugagnano con 212,90 euro.

A ricevere dei contributi per alcune progettualità specifiche, sempre nell’ambito delle finalità culturali, ricreative e di promozione sociale, sono il Gruppo Tempo Libero Anziani Lugagnano per 365,42 euro, il Comitato Parco Franco Conti Lugagnano per 676,25 euro, l’associazione La Torre Palazzolo per 120 euro, il Gruppo Alpini San Giorgio in Salici per 608,50 euro, (E)vento tra i Salici San Giorgio in Salici per 425 euro, Fidas San Giorgio in Salici per 173,50 euro, associazione Il Dono Lugagnano per 753,20 euro, il Carnevale benefico “Lo Tzigano” Lugagnano per 2.129,80 euro, il Gruppo Alpini Lugagnano per 213,50 euro, il Museo storico Baita Monte Baldo Lugagnano per 139,08 euro, il Coro ANA Amici della Baita Lugagnano per 103,70 euro ed il Coro Il mio Paese Sona per 200 euro.

Infine, a godere di contributi per progettualità specifiche legate a finalità sportive sono la Polisportiva Palazzolo per 800 euro, i Lovers Palazzolo per 214 euro, il Gruppo Marciatori Lugagnano per 200 euro, il Nippon Club Karate Palazzolo per 640 euro e U.c.d. Lugagnano per 1.000 euro.

Il Comune di Sona ora provvederà alla liquidazione di un acconto fino al 60% del contributo assegnato. Il saldo sarà poi liquidato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di liquidazione del saldo del contributo, a fronte della presentazione della relazione e del rendiconto economico. Questo tranne nel caso in cui iniziative e progetti siano già stati presentati a consuntivo e già corredati da documentazione giustificativa, in questo caso il contributo sarà liquidato subito al 100%.