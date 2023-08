Sona: Il Comune è alla ricerca delle eccellenze scolastiche

Anche per l’anno scolastico 2022/2023, l’amministrazione comunale di Sona riconosce un premio agli studenti che si sono distinti in modo particolare negli studi.

Il premio denominato “Eccellenze scolastiche” è rivolto a tutti gli studenti residenti nel Comune di sona che hanno conseguito la votazione massima di 100/100 all’esame di Stato della Scuola Secondaria di Secondo Grado, oppure di 10/10 all’esame di Stato della Scuola Secondaria di Primo Grado.

I giovani, che sono riusciti a raggiungere questo grande traguardo, per accedere al riconoscimento del premio devono presentare domanda compilando l’apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Sona e, successivamente, consegnare il modulo al Comune o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sona (previo appuntamento telefonando ai numeri 045 6091259–6091216), oppure inviandolo all’indirizzo PEC sona.vr@cert.ip-veneto.net entro le ore 12 di venerdì 8 settembre 2023.

Il riconoscimento del premio, pari a 75 euro per gli studenti che hanno conseguito il diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado e a 150 euro per gli studenti che hanno conseguito il diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado, sarà reso noto nel corso di una cerimonia pubblica dedicata.

Come spiega la vicesindaco Monia Cimichella “gratificare pubblicamente l’impegno e il talento dei più giovani è importante per incoraggiarli a continuare ad investire nella propria formazione e a diventare fonte di ispirazione per gli altri perché tutta la nostra comunità, non solo i giovani, ha bisogno di esempi positivi a cui ispirarsi”.