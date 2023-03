Sona: Il Comune conferma anche per il 2023 gli importi dell’imposta di soggiorno

Nel 2015 il consiglio comunale di Sona aveva istituito l’imposta di soggiorno, approvandone anche il relativo Regolamento.

Negli ultimi due anni, 2021 e 2022, l’importo dell’imposta era rimasto immutato. Anche quest’anno la giunta del sindaco Mazzi ha ritenuto di non prevedere aumenti tariffari “per non aggravare la situazione economica di famiglie ed imprese”.

Gli importi, confermati, prevedono per le strutture ricettive alberghiere l’imposta per pernottamento a persona per i cinque stelle e quattro di 1 euro, per tutti gli altri alberghi di 50 centesimi. L’importo per il pernottamento nelle altre strutture ricettive e agrituristiche (affittacamere, Bed & Breakfast, agriturismi e altre tipologie) è di 50 centesimi.

La giunta sonese ha anche confermato che gli introiti derivanti dall’imposta di soggiorno saranno utilizzati in particolare per la manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali e ambientali; progetti di sviluppo di itinerari tematici e di circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale; sviluppo di punti di accoglienza ed informazione per i turisti; incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso strutture ricettive ubicate nel territorio di Sona durante i periodi di bassa stagione; introduzione, miglioramento e potenziamento di servizi pubblici locali che favoriscano il turismo; ideazione, promozione e realizzazione di eventi, quali mostre, festival, rassegne teatrali e musicali, culturali, sportive ed altre iniziative in genere in grado di incrementare l’afflusso turistico e promozione in generale delle attrattive turistiche naturali e monumentali presenti sul territorio del Comune di Sona.