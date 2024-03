Sona: Il Comune aderisce al progetto Regionale MoVe-In, il monitoraggio dei veicoli inquinanti

Il Comune di Sona ha aderito a “MoVe-In”, acronimo di MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti, il servizio promosso dalla Regione Veneto per consentire una deroga controllata alla circolazione dei veicoli più inquinanti, come quelli alimentati a gasolio fino a Euro 4 e a benzina fino ad Euro 1, in alternativa alle limitazioni e restrizioni alla circolazione previste per il contenimento dell’inquinamento atmosferico.

Nelle passate settimane, complice l’assenza di precipitazioni, la concentrazione di PM10 nella Pianura Padana era notevolmente superiore al valore guida della qualità dell’aria indicato dall’OMS e nella maggior parte dei comuni veronesi, tra i quali Sona, sono scattate le limitazioni alla circolazione per i proprietari dei mezzi più inquinanti.

Aderendo al progetto “MoVe-In”, i proprietari di veicoli soggetti a restrizioni di circolazione emesse dalle ordinanze comunali nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, accettano una limitazione dei chilometri percorribili annualmente, che sono assegnati sulla base della categoria e della classe emissiva/alimentazione del veicolo, nonché dell’area dell’ambito di applicazione, ma non saranno più soggetti a blocchi orari e giornalieri in caso di allerta 0 – verde.

Inoltre, possono ottenere chilometri bonus per uno stile di guida sostenibile: 0,2 km aggiuntivi per ogni chilometro percorso su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h; 0,1 km aggiuntivi per ogni chilometro percorso su strade urbane con uno stile di guida ecologico, ovvero caratterizzato da accelerazioni che non superino i 2 m/s2.

Il monitoraggio dei chilometri percorsi e dello stile di guida avviene attraverso l’installazione di un dispositivo sull’auto, su tutte le tipologie di strade ricadenti nel territorio comunale, in tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24. Il cittadino, da parte sua, potrà controllare i chilometri residui accedendo alla piattaforma tramite app o dal sito web.

L’adesione al servizio, di durata annuale, può avvenire in ogni momento dell’anno, Move-In non consente però la circolazione in caso di attivazione delle misure emergenziali, cioè in caso di allerta arancio e rossa, e nelle domeniche ecologiche. In questi casi il veicolo resta comunque soggetto alle limitazioni ordinarie previste per la categoria cui appartiene.

I controlli sulla verifica della dotazione chilometrica assegnata ai singoli veicoli, è affidata agli operatori della Polizia Locale abilitati, che, in caso di violazione, procederanno alla relativa contestazione, con l’applicazione delle relative sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

I proprietari dei veicoli interessati possono registrarsi sulla piattaforma telematica gestita da ARIA S.p.A., l’adesione al servizio è volontaria e comporta costi massimi di 50 euro per il primo anno e 20 euro per gli anni successivi.