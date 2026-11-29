Il Consiglio comunale di Sona torna a riunirsi lunedì 30 novembre alle ore 18, nella Sala del Consiglio di piazza Vittoria, a Sona capoluogo. Sono sei i punti all’ordine del giorno di una seduta pubblica che porterà in aula questioni di bilancio, servizi sociali, promozione turistica e patrimonio comunale. La convocazione è stata firmata dal presidente del Consiglio comunale, Edgardo Pesce.

Una parte importante della riunione sarà dedicata ai conti del Comune. I consiglieri saranno chiamati a ratificare una variazione al bilancio di previsione 2026-2028, già approvata in via d’urgenza dalla giunta il 5 novembre. Il provvedimento riguarda il riconoscimento degli arretrati contrattuali al personale non dirigente, dopo la sottoscrizione, il 28 ottobre, del nuovo contratto collettivo nazionale degli enti locali.

Un secondo passaggio finanziario interessa direttamente ASPECO Ovest Veronese. L’ordine del giorno prevede una variazione al bilancio 2026-2028 e l’utilizzo di una parte dell’avanzo di amministrazione del 2025 per il trasferimento di risorse dal Comune capofila dell’ambito VEN_22 alla nuova azienda consortile. Come abbiamo raccontato sul Baco, ASPECO riunisce 37 Comuni dell’Ovest Veronese per la gestione associata dei servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari. La convocazione non indica l’importo della variazione proposta per questa seduta.

Sarà poi esaminato il futuro della promozione turistica del territorio. Il Consiglio dovrà pronunciarsi sullo schema di accordo tra il Comune di Sona, la Camera di Commercio di Verona e la fondazione Destination Verona & Garda Foundation per il periodo 2027-2031. La proposta comprende la conferma dell’adesione del Comune come socio sostenitore e la presa d’atto del piano strategico della fondazione.

Tra i temi più concreti figura anche il parcheggio davanti al cimitero di Sona. All’esame dell’aula arriverà l’acquisizione al patrimonio comunale di immobili oggi di proprietà privata che costituiscono parte dell’area di sosta. Il provvedimento prevede inoltre una modifica parziale di una deliberazione consiliare del 16 febbraio 2004.

La seduta si aprirà con le comunicazioni del sindaco, dei consiglieri e degli assessori e con l’approvazione dei verbali della precedente riunione, tenuta il 22 ottobre. L’appuntamento del 30 novembre è fissato in prima convocazione; qualora fosse necessaria una seconda convocazione, è prevista per martedì 1° dicembre alle ore 18, sempre nella Sala del Consiglio.

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