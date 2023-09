Sona: Grave incidente tra uno scooter ed un trattore, ventiquattrenne trasportato in ospedale

E’ ancora tutta da chiarire la dinamica del grave incidente che oggi a Sona, attorno alle ore 18, ha costretto un ventiquattrenne a dover essere trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Da quanto si sarebbe appurato, nel tardo pomeriggio di questa domenica estiva il ragazzo transitava a bordo di uno scooter lungo via Casella, ed è stato all’incrocio con via Quaiara che il mezzo a due ruote si è scontrato con un trattore che stava svoltando lungo la strada non asfaltata.

I motivi e le dinamiche che hanno portato allo scontro sono tutti ancora da ricostruire, ad occuparsi dei rilievi è stata la Polstrada di Verona. Quello che è certo è che l’incidente è stato molto violento e i primo soccorritori arrivati sul posto con un’auto medica e un’ambulanza hanno capito subito che le gravissime condizioni del ragazzo necessitavano dell’intervento dell’elisoccorso.

Il ventiquattrenne di Sona è stato portato all’ospedale di Borgo Trento, dove è presente un reparto specializzato in traumi.