Sona: Giovedì torna “Light Attack 14+”, il progetto rivolto ai giovani per dare bellezza con la luce

Torna “Light Attack 14+”, progetto ideato dal Servizio Educativo Territoriale del Comune di Sona in collaborazione con il light designer Giorgio Butturini, per coinvolgere in modo innovativo ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni.

L’appuntamento è per giovedì 30 novembre dalle 20.30 alle 22.30, con una prima parte dedicata alla presentazione del progetto in Biblioteca comunale di Sona e una seconda parte pratica, nel parco di Villa Trevisani.

Il percorso proposto dall’Assessorato alle Politiche Giovanili sarà gratuito e prevede 4 incontri della durata di 2 ore, due finalizzati a fare pratica, uno a realizzare un vero e proprio progetto di luce e l’ultimo dove i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato diventeranno tutor per i coetanei che frequenteranno i prossimi eventi.

I giovani, accompagnati da Butturini, alleneranno lo sguardo a cogliere la bellezza che li circonda ed acquisiranno le competenze teoriche e tecniche per realizzare un vero e proprio “attacco di luce” tramite torce, finalizzato ad illuminare i monumenti e gli spazi da valorizzare nel territorio sonese.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Servizio Educativo Territoriale al n. 045 6080155 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30, mentre per l’iscrizione è indispensabile scrivere alla mail serviziosocioeducativo@comune.sona.vr.it.