Sona. Festeggiamenti per l’anniversario della consacrazione della chiesa con medaglie, pergamene, cartoline e… una maxi-torta

Davvero solenne è stata la celebrazione della messa nella chiesa parrocchiale di Sona domenica 22 ottobre alle ore 9.15. Si trattava di ricordare il 280° anniversario della consacrazione della chiesa stessa, avvenuta il 22 settembre 1743.

A quell’epoca intervenne il vescovo Giovanni Bragadin, ieri ha fatto visita a Sona l’attuale presule di Verona monsignor Domenico Pompili. Tutto si è svolto secondo programma: il corteo, con la Banda di Sona e le associazioni d’arma, è partito dalla baita degli Alpini, e ha fatto il suo ingresso in una chiesa gremita di fedeli.

Dopo i saluti di benvenuto rivolti al vescovo da parte del sindaco Gianfranco Dalla Valentina e dal parroco don Giorgio Zampini, è iniziata la messa, animata dai bellissimi canti dei cori.

Alla conclusione sono state benedette le medaglie commemorative, distribuite a tutti i presenti assieme alle pergamene con la riproduzione del verbale della consacrazione datata 1743. Infine, una dolce sorpresa: una mega-torta con tre numeri: 2, 8, 0, a simboleggiare le 280 candeline per un compleanno indimenticabile.

Insieme alle medaglie e alle pergamene, i presenti hanno potuto acquistare, a fronte di una offerta libera, la cartolina realizzata per l’evento, debitamente affrancata e annullata, presso il servizio temporaneo allestito da Poste Italiane sul piazzale antistante la chiesa. L’annullo speciale rimarrà poi a disposizione del pubblico per 60 giorni dalla data di emissione presso lo spazio filatelia di Verona, in via Teatro Filarmonico 11.

Come anticipato sull’esaustivo comunicato a tema nell’ultimo bollettino parrocchiale, si tratta dell’ennesimo esempio di come la filatelia e la marcofilia possano impreziosire anniversari e commemorazioni, rendendosi di volta in volta uno strumento utile e mai banale per testimoniare e ricordare nel tempo, grazie alla valenza collezionistica ma soprattutto culturale di francobolli e annulli. Le foto del servizio sono di Giulia Nicoli.