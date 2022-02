“Sona è nel futuro”. Verona Domani per Sona organizza un ciclo di serate per incontrare il territorio

Prenderà il via martedì 15 marzo da Sona il primo appuntamento di un ciclo di quattro incontri organizzati dal gruppo civico Verona Domani per Sona, aperti alla cittadinanza e pensati per ogni frazione.

Obbiettivo dichiarato dagli organizzatori del ciclo di incontri è quello “di iniziare un percorso civico, aperto e libero di come sarà Sona nel futuro”.

“Partiremo da Sona capoluogo, poi seguiranno le altre frazioni di Lugagnano, Palazzolo e San Giorgio in Salici – dichiara il presidente della sezione locale di Verona Domani, e consigliere comunale, Nicolò Ferrari (nella foto di Mario Pachera) -. Sarà questa l’opportunità per presentare la nostra Sona nel futuro, che sarà frutto di un confronto diretto con i cittadini, che avranno l’occasione di avvicinarsi con i loro bisogni e le loro reali esigenze.”

“È un percorso civico che sceglie di aprirsi alla propria comunità – prosegue il presidente del Consiglio comunale di Sona Mattia Leoni -. Questi sono gli unici ingredienti che conosciamo per fare politica sul territorio”.

Quella proposta da Verona Domani per Sona è sicuramente un’iniziativa interessante e da tenere monitorata, in anni nei quali – e certo non solo a causa della pandemia – il dibattitto civico e politico sul territorio è praticamente inesistente e di occasioni pubbliche nelle quali riflettere sul presente e sul futuro del nostro territorio non vi è traccia.

Come detto, il primo dei quattro incontri è in calendario per il 15 marzo alle ore 20.30 presso la sala del Consiglio di Sona, in piazza della Vittoria, con il focus su Sona capoluogo. Il secondo incontro, a Lugagnano, si terrà prima dell’estate per poi procedere con le serate a Palazzolo e San Giorgio in Salici.