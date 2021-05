Sona e la tassa sugli scapoli nel 1927. La sicurezza e le leggi sociali del Fascismo nel nuovo volume storico del Baco

Due temi che consentono di capire come influì il Regime Fascista sulle vicende di un piccolo Comune, con poco più di 5mila abitanti, quale era Sona durante il Ventennio, sono quelle relative alla pubblica sicurezza ed alle leggi sociali.

Anche di questi temi si tratta approfonditamente nel terzo volume storico “Lugagnano, Palazzolo, S. Giorgio, Sona: Il Ventennio Fascista ed il ritorno alla Democrazia (1926-1951)”, scritto dagli storici del Baco Renato Salvetti, Luigi Tacconi, Mario Nicoli e Valentino Venturini (nella foto sopra, 1941, visita del Prefetto Letta all’azienda agricola Innocenti di Lugagnano).

Due problematiche – quella della pubblica sicurezza e delle leggi sociali – che sembrano in contrasto fra loro, la prima, il controllo capillare delle persone, delle famiglie, delle attività produttive e, avvicinandosi alla guerra, del territorio, la seconda di apertura sociale.

In effetti entrambe avevano però la finalità di coinvolgere l’opinione pubblica, che non era in grado di rendersi conto delle crescenti limitazione delle loro libertà, rendendola favorevole al Regime per alcuni interventi solidali.

Nel 1929 la Regia Questura trasmise ai Podestà il nuovo il nuovo regolamento di pubblica sicurezza, da poco approvato dal Governo centrale, che regolamentava le riunioni pubbliche civili e le processioni ecclesiastiche, nelle pubbliche vie, invitandolo a darne pubblica comunicazione.

Il Podestà di Sona, Luigi Tonelato il 30 maggio 1929 comunicò ai parroci del Comune, per riassunto, le parti più importanti del Regolamento, precisando che valevano sia per le processioni che per le riunioni pubbliche, invitandoli a darne ampia conoscenza a quanti fossero interessati, anche oltre l’ambito parrocchiale.

Un’altra modalità per controllare l’opinione pubblica, facendola aderire progressivamente alla linea del Partito, fu quella dei “Fogli d’Ordine”. Il Partito Nazionale Fascista iniziò ad emettere a partire dal 1927, due volte al mese un documento che recava, secondo quanto scritto sul frontespizio, “tutti gli ordini e le direttive per la vita del Partito (…) e deve essere affisso e conservato presso tutti i fasci d’Italia e dell’Estero”. La pubblicazione veniva inviata a tutti gli organi del Partito ed ai responsabili delle istituzioni locali e periferici, oltre che alle organizzazioni fasciste sul territorio, dai sindacati alle federazioni degli artigiani, dei postelegrafonici, dei ferrotranvieri, ai gruppi universitari, alle delegazioni avanguardiste, a quelle dei balilla ed a tutti i Comuni del Regno.

Riportavano notizie sulla vita del Partito, del Governo, e fornivano informazioni sull’avanzamento delle opere pubbliche. Non mancavano gli spazi dedicati alle ricorrenze patriottiche, notizie su vicende internazionali e tutto quello che riguardava le colonie italiane.

Un altro problema che interessò il Regime fu quello demografico. Secondo l’ideologia fascista, una popolazione numerosa era indispensabile per perseguire gli obiettivi di grandezza nazionale, oltre che per avere un esercito il più numeroso possibile. Alcune leggi sociali del periodo ebbero, pertanto, lo scopo di aumentare la natalità.

Si iniziò con la tassa sugli scapoli. Fu istituita nel 1927 ed interessò i celibi di età compresa fra i 25 ed i 65 anni, un contributo fisso che variava a seconda dell’età, con un’aliquota aggiuntiva legata al reddito del soggetto. Gli importi raccolti venivano devoluti all’opera nazionale maternità e infanzia.

Dopo la tassa su chi non si era ancora sposato dopo i 25 anni o non intendeva farlo, il Regime pensò anche di premiare chi si sposava e chi, nel matrimonio, procreava. I premi di nuzialità furono competenza dei Podestà e furono deliberati anche nel Comune di Sona nel 1935, con premi di 500 Lire cadauno (euro 600 ai valori attuali) “per giovani che abbiano a contrarre matrimonio entro il corrente anno, che siano poveri, dell’età fra i 20 ed i 30 anni, iscritti al Fascio od ai Fasci Giovanili”.

Il quadro degli incentivi economici si completò quando il Podestà decise di concedere anche premi di natalità: per il primo figlio 300 Lire, per il secondo 350 Lire, per il terzo e ciascuno dei successivi, 400 Lire. In caso di parto plurimo l’assegno per ogni figlio nato era della misura corrispondente all’ordine di generazione. In caso di aborto spontaneo o terapeutico, dopo il terzo mese di gravidanza, venivano pagate 100 Lire.

L’intervento del Regime con le leggi che favorivano i matrimoni e incentivavano la filiazione, non raggiunse però i traguardi sperati, anzi vi fu una progressiva riduzione di matrimoni e figli nati da coppie sposate.

Queste, ed altre informazioni sui due argomenti, controllo della vita sociale e della demografia, sono presenti nel volume del Baco. I dieci capitoli del libro occupano 352 pagine, sono corredati dalla riproduzione di 400 documenti originali, quali manifesti, deliberazioni e lettere, reperiti nell’archivio storico comunale, oltre a decine di foto in buona parte inedite, fornite da cittadini sonesi.

