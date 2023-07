“Sona è di tutti”: Prima intervista alla vicesindaco Monia Cimichella dopo le elezioni

In un assolato pomeriggio d’estate abbiamo incontrato Monia Cimichella (nella foto di Mario Pachera), vicesindaco con anche deleghe al sociale, alla scuola, alle politiche giovanili, alle pari opportunità e alla famiglia.

Siamo partiti chiedendole quali fossero le sue considerazioni post-elezioni, e la risposta è stata chiara e sincera. La delusione per l’esito del primo turno, in cui si era presentata come candidato primo cittadino di due liste civiche, è infatti ancora ampiamente palpabile: pochi voti le hanno precluso la possibilità di ricoprire l’incarico di sindaco, ma il risultato ottenuto le ha anche dato la possibilità di riflettere su tutto il cammino intrapreso nei mesi precedenti, soffermandosi soprattutto sulle persone incontrate strada facendo.

Al secondo turno con il suo schieramento Cimichella ha fatto la scelta di sostenere il candidato Gianfranco Dalla Valentina, che ha poi vinto il ballottaggio contro l’altro candidato rimasto in corsa dopo il primo turno, cioè Corrado Busatta. “L’apparentamento – spiega Cimichella – ha permesso a me e al sindaco Dalla Valentina di confrontarci su alcune tematiche che stanno particolarmente a cuore ad entrambi. Su questo non c’è dubbio, si è creata un’opportunità: quella di integrare la mia parte del programma, quella incentrata sugli aspetti sociali, con la sua”.

Abbiamo quindi chiesto quali fossero i suoi primi obiettivi in qualità di vicesindaco e come pensasse di realizzarli. “Parto con il dire – continua Monia Cimichella – che oggi mi sento più forte, merito dell’apprendimento e dell’esperienza che ho acquisito durante il primo mandato, conosco l’apparato burocratico e sarà mia intenzione dare vita ad un mandato più innovativo rispetto a quello passato. Inoltre, posso contare su cinque consiglieri, cinque figure nuove dell’amministrazione tutte con grande esperienza professionale e personale. Sono sicura che riusciremo a lavorare molto bene insieme, le premesse sono molto buone, sono persone di cui mi fido e che spero di riuscire a valorizzare al meglio”.

“Nello specifico – chiarisce – mi riferisco a Beppe Carcereri che si occuperà delle politiche giovanili, Alessandra Mazzi della scuola e Ilaria Montagano delle pari opportunità. Sono tutti ambiti che mi stanno molto a cuore e il fatto di averne assegnato uno ad ognuno di loro vuol significare quanto creda nelle loro capacità”.

Certamente queste figure non lavoreranno in solitaria ma si confronteranno con esperti e figure di riferimento sociali, senza dimenticare il solido legame che ormai da anni lega il Comune di Sona con i Comuni limitrofi.

“Per quanto riguarda il futuro immediato – aggiunge la vicesindaco Cimichella – voglio continuare a coinvolgere le persone che ci hanno accompagnato e che per una questione numerica non sono riuscite ad entrare. Non voglio dimenticarmi di nessuno perché la vera campagna elettorale inizia oggi. Oltre a questo lavorerò per permettere alle persone di capire come funziona il Comune e come opera, solo così il cittadino tornerà a fidarsi di chi lo amministra. Solo così possiamo sperare che le persone si sentano maggiormente rappresentate e tenute in considerazione”.

E conclude: “Io e il sindaco Dalla Valentina vogliamo lavorare proprio su questo: aprire le porte del Comune affinché tutti si sentano accolti e nessuno escluso. Dovrebbe essere un processo che parte da piccoli, già dalla scuola primaria, per continuare fino alla secondaria di secondo grado: una scuola di cittadinanza attiva, per permettere ai giovani e ai giovanissimi di conoscere il valore della vita politica e l’importanza di occuparsi del proprio territorio, perché Sona è di tutti!”.