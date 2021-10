Sona è capofila di TAG, progetto che investirà 240mila euro in politiche giovanili

Nella conferenza stampa che si è tenuta ieri venerdì 29 ottobre è stato annunciato il significativo contributo di 120mila euro dal progetto TAG – Territorio Attivo Giovani presentato dalla rete pubblico-privata composta da 37 Comuni dell’ovest veronese, ULSS 9 Scaligera – distretto 4, Fondazione Edulife e tre associazioni giovanili del territorio. Il contributo è arrivato tramite il bando “Fermenti in Comune”, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANCI.

TAG è stato valutato come particolarmente significativo anche da ANCI nazionale che lo inserito nelle prime dieci progettualità tra le numerosissime richieste pervenute, che sono state oltre 700 per i soli Comuni medi.

Un risultato lusinghiero che conferma la bontà del progetto già finanziato in passato da Fondazione Cariverona.

“Siamo orgogliosi di un percorso che ha ormai una lunga storia alle spalle e che sta generando nuove professionalità e nuove competenze giovanili in una forma auto-generativa e non assistenziale, riportando al centro il coinvolgimento e la partecipazione attiva – dichiara Gianluigi Mazzi, sindaco di Sona e presidente della conferenza dei sindaci –. Contribuendo a trasformare la percezione dei giovani veronesi nei confronti del loro territorio, da luogo da abbandonare per trovare opportunità altrove in luogo in cui si possono costruire relazioni, bellezza e futuro. La partnership tra ULSS9 e amministrazioni sensibili è fondamentale per dare continuità, autorevolezza e messa a terra delle progettualità attraverso l’azione di ben 43 educatori che vivono il territorio a stretto contatto con i giovani”.

Questo progetto rappresenta una innovazione metodologica significativa in quanto, per la prima volta dall’avvento della riforma del Terzo Settore, il Comune di Sona (capofila progettuale) assieme alla conferenza dei sindaci ovest veronese ha voluto percorrere l’esperienza della co-progettazione pubblico-privata e realizzerà sul territorio, da novembre 2021 a settembre 2022, iniziative di politiche giovanili per un ammontare economico pari a 243mila euro (120mila euro da ANCI e 123mila euro cofinanziati da ULSS 9 Scaligera, Fondazione Edulife e Conferenza dei Sindaci).

La relazione con i soggetti territoriali non è infatti stata regolata, come spesso capita, attraverso una gara d’appalto ma attraverso un percorso che ha consentito di raccogliere sguardi e letture diverse dal territorio, nello specifico quelli delle associazioni giovanili coinvolte come partner: (E)Vento tra i salici, Liberamente Cavaion, Davicino e di una realtà che si occupa di innovazione sociale e ricerca scientifica come Fondazione Edulife.

Sona ha investito molto in questo percorso che nasce da Carta Giovani e che arriva oggi a consolidare una struttura sovracomunale in grado di recepire finanziamenti importanti, come evidenzia Mattia Leoni, presidente del consiglio comunale di Sona che ne ha seguito l’evolversi in prima persona: “Credo che il primo obiettivo politico di cui essere orgogliosi sia quello di aver dato continuità e futuro ad una sovrastruttura agile, fatta di relazioni e competenze in grado di progettare, recepire fondi e concretizzarli in attività territoriali a servizio di tutto il distretto Ovest Veronese”.

Entrando nel dettaglio della progettualità, TAG prevede due linee operative d’azione rivolte a giovani tra i 16 e i 30 anni.

Bando alle ciance: un dispositivo che consente a gruppi informali ed associazioni under 30 di realizzare idee e progetti ad alto impatto territoriale attraverso l’erogazione di un contributo fino a 1500 euro. Questo bando verrà lanciato mercoledì 3 novembre e la possibilità di candidare le idee progettuali rimarrà aperta fino al 14 dicembre alle ore 13. Le aree tematiche sulle quali proporre idee riguardano: sociale, culturale, artistico, sportivo, musicale, etc. Tutte le informazioni si trovano qui.

Groove: uno strumento di politiche giovanili che ha la volontà di coinvolgere 100 giovani tra i 18 e i 30 anni in percorsi di cittadinanza attiva della durata di 100 ore. I giovani potranno aderire a 10 progettualità territoriali ed intercomunali all’interno delle quali i partecipanti stessi sono invitati a ideare, progettare e dar vita a delle azioni e/o eventi, guidati da un tutor e supportati dagli educatori del servizio educativo territoriale dell’ULSS 9 Scaligera presenti nei Comuni aderenti. Gli ambiti di intervento territoriale riguardano la cultura, l’ecologia, la valorizzazione del territorio, innovazione sociale. Ad ogni giovane verrà riconosciuto un contributo di 500 euro attraverso una borsa di studio. Le candidature si raccolgono dal 3 novembre fino alle ore 13 del 2 dicembre cliccando qui.

“Questo progetto rappresenta un’opportunità per indirizzare l’energia e la creatività di tanti giovani che spesso si fermano a parlare di idee e sogni al bar o al parco scontrandosi poi con troppi ostacoli nella realtà. TAG offre la possibilità di finanziare piccoli-grandi progetti e trasforma la percezione dal ‘non si può fare nulla’ al ‘si può fare insieme’”, commenta Gianni Martari, coordinatore area educativa per Edulife.

Unanime l’intervento delle tre associazioni associazione (E)Vento tra i salici, Liberamente Cavaion e Davicino partner del progetto, cresciute negli anni all’interno di questo percorso, nel definire TAG “una boccata d’aria fresca: essere giovani e sentirsi dire che si può essere attore protagonisti nel proprio territorio, avere a disposizione dei fondi per realizzare iniziative ed ora persino partecipare al tavolo della progettazione è impagabile”.