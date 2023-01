Sona. Domenica torna la Festa del Tesseramento per gli Alpini del capoluogo

Domenica 29 gennaio sarà una grande giornata per il Gruppo Alpini di Sona capoluogo. Dopo tre anni di interruzione causati dall’emergenza Covid, le nostre Penne Nere sono finalmente tornate a organizzare quello che per loro è l’evento più importante dell’anno: la Festa del Tesseramento.

Ecco il programma. Alle 9 ammassamento alla baita di Sona in via Roma. Alle 9.45 seguirà, nel cortile di essa, la cerimonia dell’alzabandiera. Sarà quindi la volta della sfilata in direzione del monumento agli Alpini in via Truppe Alpine, ove ci sarà la deposizione della corona d’alloro e un altro alzabandiera.

Gesti, quest’ultimi, che si ripeteranno una volta tornati nella piazza del paese, davanti al monumento ai Caduti, con la benedizione impartita dal parroco don Giorgio Zampini. Alle 10.30 inizierà la Santa Messa, animata dal coro A.N.A. “Amici della baita” di Lugagnano. Alle 13 una tavola imbandita con eccellenti piatti ristorerà i nostri Alpini.

Oggi e domani si tengono anche, sempre nella baita di via Roma, le votazioni per il rinnovo del direttivo, che si tiene ogni tre anni. Attualmente il presidente (da 23 anni!) dell’associazione è Sergio Todeschini (nella foto sopra, di Mario Pachera, con il sindaco Mazzi e il parroco don Giorgio), coadiuvato dal vice presidente (da 42 anni!) Gianfranco Meneghelli. Al voto sono chiamati i circa ottanta iscritti, cinque dei quali nuovi, il che fa ben sperare per il futuro.

E così la storia della baita, sede delle Penne Nere di Sona, continua! E pensare che a metà degli anni ’80, mentre erano in corso i lavori di ristrutturazione del municipio, i suoi locali furono adibiti ad uffici tecnici. Vennero poi utilizzati per ospitare la biblioteca comunale. Finalmente, nel 1997 fu inaugurata la baita per gli Alpini (momento immortalato dalla foto qui sotto, alla presenza del sindaco facente funzione Maria Rosaria Morone), che nonostante esistessero come associazione dal 1938 non avevano ancora una loro sede.

Il gruppo, in cambio, si impegnò a curare la manutenzione del parco di Villa Trevisani e dei monumenti agli Alpini e ai Caduti; attività tuttora svolta, con dedizione e generosità che si sono espresse nell’acquisto di una idropulitrice ad acqua calda, molto utile per questo tipo di lavori di pulizia.

Un volontariato, quello delle Penne Nere del capoluogo, all’insegna dei valori di solidarietà, spirito di sacrificio, ed amore per la propria terra.