Sona: domenica si tiene la Camminata di San Quirico, arrivata alla dodicesima edizione

Appuntamento tradizionale di sport e comunità di inizio anno quello che si tiene domenica 5 gennaio a Sona, con la dodicesima edizione della Camminata di San Quirico organizzata dal Gruppo Podistico DiSonauri.

Il programma prevede partenze libere a partire dalle ore 8.30 dal piazzale della Pizzeria San Quirico, da cui si snodano i due percorsi ondulati di 7 o 14 km; il termine della manifestazione è previsto per le ore 12.

Le iscrizioni per i singoli si chiudono alle 9 di domenica 5, quelle per i gruppi (almeno 10 persone) terminano alle 21 di sabato 4 gennaio.

Il contributo richiesto è di 1,50 euro per la partecipazione con ristoro, 3 euro invece per il “pacco gara” con tortellini e pasta fresca Avesani (con maggiorazione di 0,50 euro per i non tesserati FIASP o UMV).

Quest’anno parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto all’Associazione ANTS Onlus per l’autismo di Lugagnano.

Nella foto un momento delle edizioni precedenti.