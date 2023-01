Sona: domenica si tiene la 13^ edizione della Camminata di San Quirico

Dopo due anni di “riposo” dall’ultima edizione i “DiSonauri”, il gruppo sportivo-podistico di Sona organizza per domenica 22 gennaio la 13esima edizione della Camminata di San Quirico, che si articolerà in due percorsi, uno di 7 e uno di 14 Km. “Passando tra volti, viti e ulivi – spiega al Baco uno degli organizzatori dell’evento –, si potrà godere di bellissimi e suggestivi scorci di Sona e del suo territorio collinare“.

Il programma prevede partenze libere a partire dalle ore 8 alle 9 dal piazzale della pizzeria San Quirico, da cui si snodano i due percorsi; il termine della manifestazione è previsto per le ore 12. Sono previsti ristori lungo i percorsi e all’arrivo, e naturalmente non mancheranno i riconoscimenti ai partecipanti e ai gruppi. Il termine della manifestazione è previsto per le ore 11.30.

La partecipazione prevede l’acquisto del biglietto che dà diritto a tutti i servizi e, per i primi 2.500 partecipanti, a 250 grammi di pasta fresca del pastificio De Angelis. Le quote di partecipazione sono pari a € 2,00. Per i non tesserati è prevista inoltre una quota per l’assicurazione di 50 centesimi.

Le iscrizioni per i singoli si chiudono alle 9 della domenica della Camminata mentre le iscrizioni per i gruppi (almeno dieci persone) si chiudono alle 22,00 di venerdì 20 gennaio. Per prenotarsi o richiedere ulteriori informazioni è possibile chiamare Bruno al numero 3282149847 o direttamente il direttivo dei DiSonauri al seguente recapito telefonico 3487049464.

Un ottimo modo per iniziare l’anno con sprint. Nella foto un momento delle edizioni precedenti.