Sona. Domenica nel teatro parrocchiale “Musica in Villa”, un concerto per consegnare i bollini di “Welcome blue” di sensibilizzazione sull’autismo

Una serata di musica e allegria nel teatro parrocchiale di Sona: è quella che organizza Ants Onlus, insieme al Comune di Sona, per domenica 1 maggio alle ore 20.30 e che prende il nome di “Musica in Villa”.

A suonare saranno la “Scorribanda” di Sona e la “Funk you band”. Interverrà il dottor Leonardo Zoccante, referente del Centro Regionale per i disturbi dello spettro autistico di Verona.

Durante la serata – che inizialmente era prevista presso corte Guastalla ma poi spostata nel teatro parrocchiale di Sona a causa delle previsioni che annunciano brutto tempo – verranno consegnati i “bollini blu” a tutti i negozianti del centro commerciale La Grande Mela, Boscaini Scarpe ed i negozi di Sona, Lugagnano, San Giorgio e Palazzolo che hanno aderito al progetto provinciale “Welcome Blue” per l’accoglienza delle persone con autismo, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e formazione sull’autismo in programma per tutto il mese di aprile.

L’evento “Musica in Villa” è gratuito, con prenotazione al link www.eventa.one/eventi/1maggio.