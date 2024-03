Sona: Domenica l’ultimo saluto a Luca Falcon sul campo del West Verona Rugby

Domani domenica 24 marzo alle 14 amici e parenti daranno l’ultimo, straziante, saluto a Luca Falcon.

Il rito civile si terrà sul campo del West Verona Rugby di Sona, grazie alla grande disponibilità subito offerta del presidente della società di rugby sonese Mario Ramundo.

Come abbiamo raccontato proprio intervistandolo su queste colonne poco tempo fa, Luca Falcon era risalito in sella dopo un terribile incidente in moto nel 2016 nel quale aveva riportato lesioni gravissime e perso parte della gamba sinistra.

Invece di farsi annientare dalla tragedia, Luca era ripartito e, con la moglie Giulia, aveva fondato la onlus “Karma on the Road”. Un progetto ambizioso per raccogliere protesi dismesse per donarle a chi in Africa non può permettersele. Un progetto che era cresciuto diventando velocemente un modello di solidarietà che diventa concreta.

E poi il tragico incidente del 3 marzo scorso in Angola, quando Luca è stato travolto e ucciso da un camion mentre era in sella alla sua amata moto.

Domenica sul campo del West Verona Rugby vi sarà l’occasione preziosa di stringersi attorno a Luca, alla moglie Giulia e alla sua famiglia. Per ribadire che la morte di Luca non deve fermare il progetto di “Karma on the road”, che invece verrà portato avanti proprio nel suo ricordo forte.