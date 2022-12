Sona Domani ha incontrato San Giorgio in Salici: “Serve maggiore progettazione per la frazione”

Il gruppo politico “Sona domani” ha incontrato nella sala civica di San Giorgio in Salici gli abitanti della frazione e altri cittadini del Comune, nell’ambito di un primo giro “a tappe” (che ha già toccato Sona e la frazione di Lugagnano e approderà anche a Palazzolo) per illustrare i primi programmi sul tavolo alla luce delle elezioni amministrative del 2023.

Il gruppo capitanato da Mattia Leoni, presidente del consiglio comunale di Sona, accoglie gli ospiti ringraziando per la sala gremita. Leoni esordisce dicendo che la campagna divulgativa dei programmi della lista civica in questione avverrà evitando ogni polemica e guardando “sempre avanti”.

Si parte con una presentazione multimediale in cui viene illustrata la progettualità atta a illustrare il tema centrale della serata: “La San Giorgio del futuro”. Leoni fa l’introduzione spiegando come un tema politico importante della campagna elettorale di “Sona domani” sia creare un’omogenea rappresentatività di ogni frazione nella prossima legislatura, onde riuscire a realizzare progetti precisi atti a valorizzare maggiormente il territorio.

Katia Rigo, ex consigliere di maggioranza poi passata a Verona Domani (ora Sona Domani), nata e vissuta a San Giorgio in Salici, illustra con attenta dovizia di particolari la necessità di regolare innanzitutto la viabilità con la costruzione di un anello circonvallatorio intorno al centro della frazione, che porti all’esterno il congestionamento del traffico. Del progetto si è già parlato, ma Katia Rigo dichiara la ferma volontà di porre in essere ogni iniziativa perché questo intervento sia realmente realizzato.

La parola chiave del gruppo è “progettazione”, esigenza primaria per pianificare interventi che consentano uno sviluppo più armonico dell’effettuazione delle opere. E lo sviluppo di un territorio che, vicinissimo al lago e non lontano dalla città, necessità di una riqualificazione anche estetica per poter essere attrattiva anche turisticamente.

Particolare attenzione verrà posta alla località di San Rocco, che secondo i relatori vanta un fascino artistico che nulla avrebbe da invidiare a borghi italiani ben più rinomati, per i quali sono stati pianificate proposte di intervento di sviluppo mancanti invece nel Comune sonese.

Dopo di lei, Nicolò Bergamin espone invece un’analisi macro sui dati statistici quale base sulla progettualità del futuro, come abbiamo scritto tema portante della serata. La ben nota dinamica di una popolazione in cui cresce l’età adulta e calano le nascite, porta a ribaltare la realtà sulla situazione sonese in merito agli edifici scolastici delle frazioni.

Mentre a Lugagnano l’amministrazione Comunale ha appena presentato gli edifici del secondo lotto della scuola Pellico, le scuole di San Giorgio, Sona e Palazzolo sono state costruite tra il 1965 e il 1970, e risulta costosissimo mantenerne le spese per le utenze. Oltre al tema dell’adeguatezza di spazi concepiti oltre cinquanta anni fa, il calo demografico porta a un sovradimensionamento del numero degli alunni rispetto al costo globale di mantenimento delle strutture. Da qui nasce il secondo progetto propositivo che “Verona Domani” intende proporre se prenderà in mano l’amministrazione comunale: la costruzione di un unico nuovo e funzionale polo scolastico in una zona già identificata a Bosco di Sona, che accoglierebbe tutti gli alunni dai 5 ai 14 anni. Questo consentirebbe anche di sviluppare maggiormente la socialità e le relative politiche di pianificazione.

Marco Castioni, ingegnere di Lugagnano anch’egli parte del gruppo, pone l’accento in modo specifico sulla necessità di creare una progettazione urbanistica più attenta di quanto fatto finora. E aggiunge anche la necessità di sviluppare la socialità per le persone più adulte, sviluppando il co-housing e iniziative che vadano nell’ottica di rigenerazione della terza età.

Riprendendo il leit motiv della serata sul futuro di San Giorgio, “Sona Domani” pone come necessità il riuscire a riqualificare l’area occupata dall’ufficio postale. Nonostante le difficoltà normative incontrate per tentativi già intrapresi in questa direzione, il gruppo ribadisce che il progetto di riqualificazione dell’area è strategico per migliorare la viabilità e rivalutare la frazione.

Un saluto ai presenti anche da parte di Mirko Caliari, definito da Leoni “il saggio di Verona Domani” e diventato da pochi giorni coordinatore della campagna elettorale della sezione di Sona.

L’incontro termina con l’offerta di uno spazio di espressione attiva per i cittadini intervenuti. Emerge una richiesta sentita da parte dei cittadini delle frazioni di un maggior intervento di sviluppo delle frazioni più piccole rispetto alla più popolosa Lugagnano a cui, secondo chi è intervenuto, sarebbero state rivolte in modo quasi esclusivo le attenzioni delle passate amministrazioni.

Tra i presenti interviene anche l’ex sindaco Flavio Bonometti dichiarando, al contrario, che la sua esperienza di amministratore ha rilevato come non sarebbero state invece opportunamente utilizzate, diversamente da Lugagnano, le partite di spesa allibrate a favore delle frazioni. Leoni interviene garbatamente chiarendo che dare voce alle frazioni più piccole non significa creare una politica secessionista nei confronti di Lugagnano, ma che tale attenzione vada invece distribuita in modo omogeneo tra tutte le realtà del Comune.

Rispetto all’intervento di Bonometti, Leoni ricorda quanto proferito nella parte introduttiva: L’intenzione della lista civica di guardare “avanti” e non indietro. Per chiudere Leoni invita tutti gli ospiti ad accomodarsi all’attiguo spazio per gustare un buon bicchiere di brulé accompagnato anche da una fetta di pandoro. Lo aveva detto, niente polemiche. Così è stato.

Nella foto di Giulio Braggio la sala e i relatori.