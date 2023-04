Sona, dimezzate le ore di spegnimento notturno della pubblica illuminazione

Il Comune di Sona ha disposto in questi giorni un nuovo profilo orario per il funzionamento di tutti gli impianti di illuminazione pubblica comunale, ad esclusione di quelli su strade provinciali e regionali, che prevede che le ore in cui la pubblica illuminazione viene spenta siano ridotte a 2,5 al giorno rispetto alle attuali 5 ore. La motivazione è data dal fatto che si sta registrando una progressiva diminuzione dei costi dell’energia elettrica.

Lo scorso 18 ottobre il Comune aveva infatti previsto di spostare l’accensione dell’illuminazione di mezzora rispetto al tramonto e di spegnere i lampioni dalle 1 alle 5.30, proprio per contrastare il significativo aumento dei costi di approvvigionamento energetico. Ora, con il nuovo profilo orario di funzionamento, lo spegnimento notturno è ridotto dalle 2 alle 4.30. L’applicazione di nuovi orari richiederà qualche giorno, necessario ai tecnici per intervenire sugli impianti di capoluogo e frazioni.