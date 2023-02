Sona. Da lunedì per lavori modifiche alla viabilità fra via San Quirico e via Val di Sandrà

Dalle 8 di lunedì 13 febbraio fino alle 16 di venerdì 17 febbraio, sono previste modifiche alla viabilità all’altezza dell’intersezione fra via San Quirico e via Val di Sandrà a Sona, per il completamento dei lavori di posa di una condotta irrigua da parte del Consorzio di Bonifica Veronese.

Nello specifico, sarà obbligatoria la svolta a destra in via Val di Sandrà per i veicoli che circolano in via San Quirico ed arrivano all’intersezione con la suddetta via.

Verrà inoltre istituito il senso unico di marcia con direzione sud nel tratto di via Val di Sandrà compreso tra l’intersezione con via San Quirico e l’intersezione con via Cavour. Senso unico anche in direzione nord in via San Quirico in corrispondenza dell’intersezione con via Val di Sandrà.

I veicoli che giungono alla rotatoria posta all’intersezione delle vie Lumara, Pozza delle Lastre, Casella e Val di Sandrà e che intendono proseguire in quest’ultima saranno deviati in via Lumara, via Ara Decima e via Matteotti.

Infine, i veicoli che circolano su via San Quirico con direzione nord e intendono svoltare in via Val di Sandrà saranno deviati in via Matteotti.