Sona, da lunedì fino al 15 marzo in piazza transito a senso unico per lavori di Acque Veronesi

Lunedì 26 febbraio Acque Veronesi ha avviato i lavori per il rifacimento delle tubature acquedottistiche in piazza della Vittoria a Sona, che occuperanno metà della sede stradale.

Questo intervento, che ha preso il via alle ore 8 di lunedì per concludersi alle ore 18 di venerdì 15 marzo, comporterà delle modifiche alla viabilità e all’utilizzo della pizza senza però precluderne il parcheggio e l’utilizzo.

È stato, infatti, istituito in piazza un senso unico di marcia con direzione dalla Chiesa verso il Municipio. Inoltre è stato istituito dalle ore 8 del 26 febbraio alle ore 18 del 15 marzo il divieto di sosta con rimozione in Piazza Roma e Piazza della Vittoria sugli stalli posti ad ovest limitatamente alle necessità relative all’esecuzione dei lavori.

Lunedì le operazioni di scavo sono iniziate all’angolo del Municipio, in corrispondenza dello stallo di sosta per disabili più prossimo alla via Roma, per poi proseguire lungo gli stalli riservati davanti al Municipio.