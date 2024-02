Sona, da lunedì fino al 15 marzo in piazza divieto di parcheggio e transito a senso unico

Lunedì prossimo 26 febbraio Acque Veronesi avvierà dei lavori per il rifacimento delle tubature acquedottistiche in piazza della Vittoria a Sona, che occuperanno metà della sede stradale.

Questo intervento, che prende il via alle ore 8 di lunedì per concludersi alle ore 18 di venerdì 15 marzo, comporterà delle modifiche sostanziali alla viabilità e all’utilizzo della pizza.

Viene, infatti, istituito in pizza un senso unico di marcia con direzione dalla Chiesa verso il Municipio. Ed, inoltre, viene istituito il divieto di sosta su tutta la piazza per consentire sia i lavori di scavo che il transito veicolare.

Lunedì le operazioni di scavo inizieranno all’angolo del Municipio, in corrispondenza dello stallo di sosta per disabili più prossimo alla via Roma, per poi proseguire lungo gli stalli riservati davanti al Municipio.