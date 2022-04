Sona: Cresce la polemica per la riduzione dell’illuminazione pubblica. Il sindaco: “L’alternativa è alzare le tasse”

Negli ultimi giorni più d’una sono le segnalazioni che arrivano in merito alla scelta da parte dell’amministrazione comunale di Sona di optare per una riduzione del dispendio energetico e favorire quindi una minor uscita di cassa in funzione di un risparmio collettivo. Scelte che impattano soprattutto sulla pubblica illuminazione.

Per evitare che queste lamentele rimangano sterili proviamo ad analizzare il perché di alcune scelte, non soffermandoci solo alla superficie. E per farlo ci siamo rivolti a chi queste scelte le sta prendendo, il primo cittadino di Sona.

“Mi rendo perfettamente conto dei disagi che i nostri cittadini stanno segnalando, e mi riferisco soprattutto all’accensione ritardata delle luminarie la sera e lo spegnimento anticipato il mattino sul nostro territorio, ma chiedo la collaborazione di tutti affinché si comprenda e ci si renda conto che questo, come altri provvedimenti, viene applicato a tutela delle uscite di cassa dei contribuenti, rendendole minori in quanto già pesantemente bersagliate”. L’intervento del sindaco Gianluigi Mazzi è molto perentorio in tal senso.

“Come farebbe un buon padre di famiglia – prosegue Mazzi – sto tentando, insieme ai miei collaboratori, di attuare politiche di risparmio su più fronti, già da tempo oltretutto. Non stiamo facendo assistenzialismo ma stiamo operando con fermezza e indagine continua sul nostro bilancio. Ci sono sostanzialmente delle possibilità per cambiare questa situazione ma dubito che possano essere realmente a beneficio dei cittadini, anzi. Si può proseguire così continuando comunque nel lavoro di messa a punto strategica, e lavorare concretamente per il domani. Oppure possiamo pescare dalle tasche del singolo cittadino ora ed in futuro, applicando un aumento dei tributi che possa in qualche modo portare a saldo positivo il conto che va a compensare il rincaro energetico. Questa una delle opzioni. Quale la scelta di minor impatto lascio a voi deciderla. Le casse comunali, come quelle di ogni famiglia, devono pur quadrare ed è un’attenta e costante analisi che permette di agire su più fronti a seconda delle necessità; se dobbiamo far fronte all’emergenza e sanare dei costi esorbitanti non ci resta molto altro che optare per dei sistemi di riduzione che stiamo peraltro già sperimentando per rendere sempre più efficiente la gestione del pubblico”.

Sono curiosa ed il mio interesse vuole soddisfare (si spera) una volta per tutte quello di molti altri cittadini, perciò approfondisco la questione con il Sindaco.

“Negli ultimi anni sono stati moltissimi gli interventi di efficientamento energetico che abbiamo compiuto sul territorio, proprio nella direzione del risparmio per le casse del Comune – prosegue il sindaco di Sona -. Solo per citarne alcuni, i lavori di riqualificazione energetica nella scuola Anna Frank, le tante attività di riqualificazione a led della pubblica illuminazione sfruttando le risorse assegnate ai Comuni nell’ambito della Legge di Bilancio 2019 per un investimento che solo nel triennio 2022-2024 sarà di 400mila euro, il rifacimento dei quadri elettrici con installazione di regolatori di flusso, l’installazione dell’impianto di solar cooling presso il centro polifunzionale Giovanni Paolo II e la sostituzione delle torri faro presso i campi sportivi. Importante anche segnalare che l’impianto fotovoltaico sulla scuola elementare di Lugagnano è da 96 kWp e genera una energia annua di 106.500 kWh. L’impianto è in ‘scambio sul posto altrove SSA’ con il municipio, la scuola Anna Frank di Lugagnano, la scuola elementare di Sona e la scuola media di Sona”.

Dati di consumo annuale di energia elettrica per l’illuminazione pubblica a Sona.

“Ciò che soprattutto vorrei far comprendere – indica Mazzi – è che da qualche parte, fondamentalmente, dobbiamo far quadrare il nostro bilancio e se devo optare tra lo spegnimento anticipato dei lampioni la mattina e l’aumento delle tasse ai cittadini ecco che propendo per la prima opzione, perché non trovo corretto sovraccaricare ulteriormente i nostri abitanti in un momento economico così delicato”.

Mi trova assolutamente d’accordo su questo punto e sono convinta che, a ragionarci bene, lo siamo tutti, azzerando per un momento le sterili polemiche in cui ci si imbatte costantemente. “Togliere dei contributi alle associazioni locali per ammortizzare il rincaro bolletta energetica non lo trovo corretto, ecco perché rinnovo ancora la mia richiesta di comprensione e di pazienza auspicando che, a breve, si rientri con cifre di utenza considerevolmente più ragionevoli e si torni presto ad una pseudo normalità”.

In maniera differente ma tutti stiamo sperimentando nel nostro privato la strategia migliore per economizzare e può accadere che lo si faccia a sfavore di spese che riteniamo importanti ma non essenziali in rapporto a ciò che davvero può essere utile.

Perciò se nel nostro piccolo usciamo una volta in meno per una pizza con gli amici, possiamo sacrificare anche, ad esempio, un’ora di illuminazione e tentare di capire la motivazione che sta alla base di alcune scelte. La sicurezza stradale e personale non è cosa su cui scherzare, questo è implicito, ma possiamo per una volta armarci di tolleranza e immaginarci come una grande famiglia che fa di tutto per sostenersi e per cercare disponibilità tra i componenti anziché attribuire a chi ci amministra colpe o responsabilità che non portano a nulla se non a vanificarne l’operato.