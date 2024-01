Sona: Con l’anno nuovo domenica arriva la 14esima camminata di San Quirico

Domenica 7 gennaio, con ritrovo in Via Donizetti nel piazzale dell’Osteria San Quirico a Sona, si tiene la 14a edizione della camminata di San Quirico.

L’evento, reso possibile grazie all’instancabile Gruppo podistico Disonauri, al patrocinio del Comune di Sona, la Provincia di Verona, la Regione del Veneto e la sponsorizzazione di AGSM AIM, vedrà la sua partenza tra le ore 8 e le 9 e prevede un tempo massimo di 3 ore, pertanto la manifestazione si concluderà verso le ore 11:30.

I percorsi saranno ondulati e varieranno da un minimo di 7 km ad un massimo di 14 km, lungo i percorsi ed all’arrivo saranno presenti dei ristori e per iscrizioni ed info è possibile contattare Bruno al numero 328-2149847 oppure direttamente il gruppo Disonauri al numero 348-7049464.

Le iscrizioni per i singoli si effettuano direttamente alla mattina di domenica presso il luogo di ritrovo, mentre per i gruppi si chiudono venerdì 5 gennaio alle ore 10, precisando che per “gruppo” si intendono almeno 10 persone e che l’iscrizione tardiva di un gruppo comporterà l’inserimento dello stesso in coda alla classifica a prescindere dal numero di partecipanti.

Il giorno della manifestazione, i gruppi devono consegnare la lista nominativa dei partecipanti al gruppo organizzatore e per accedere ai servizi ed ai ristori è obbligatorio il braccialetto di iscrizione.

È prevista una quota di partecipazione di € 3,50 che comprenderà i servizi, i ristori e per i primi 2000 partecipanti il riconoscimento di 250 gr. di tortellini al prosciutto crudo e 250 gr. di pasta fresca del Pastificio De Angelis.

Per chi volesse partecipare ed usufruire solo dei servizi e dei ristori la quota di partecipazione è di € 2,00 e per i non tesserati è obbligatoria l’assicurazione per infortuni al costo di € 0,50.

Sarà presente un servizio d’ordine, l’assistenza sanitaria, della pubblicità tramite uno speaker, sui percorsi ci saranno dei controlli, dei collegamenti telefonici, servizio scopa e presso il ristoro finale saranno operativi i servizi igienici.

Come suggerisce la locandina a presentazione dell’evento: “Nella Camminata di San Quirico, come nella vita, l’importante è godersi i percorsi“.