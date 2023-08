Sona: Con il nuovo anno scolastico riparte il servizio di doposcuola, iscrizioni aperte fino all’8 settembre

L’assessorato alle politiche sociali e giovanili, con il supporto del Servizio Educativo Territoriale dell’Ulss 9 Scaligera e la Cooperativa Sociale L’Infanzia propongono il servizio di doposcuola per l’anno scolastico 2023-24 presso le scuole primarie di Lugagnano, Sona, San Giorgio in Salici e Palazzolo.

Il progetto prevede il prolungamento del tempo scuola con il servizio mensa, il supporto allo svolgimento dei compiti scolastici, uno spazio per giocare e socializzare e le iscrizioni sono possibili fino all’8 settembre tramite il portale che richiede di accedere all’area riservata, completare la schermata, cliccare conferma ed invio.

L’obiettivo è agevolare i genitori che lavorano e aiutare i giovani studenti nell’affrontare i compiti e nel migliorare i rapporti interpersonali, con la supervisione di educatori.

Come ci racconta la vicesindaco Monia Cimichella (nella foto di Mario Pachera): “Tempo di scuola e di doposcuola in arrivo! Un servizio che crediamo possa essere molto utile alle famiglie e, al contempo, rappresentare uno spazio di divertimento e crescita protetto per bambine e bambini. Oltretutto, il doposcuola garantisce la prosecuzione delle attività di socializzazione e apprendimento in presenza, che a casa verrebbero forse sostituite dall’interazione digitale tramite tablet o smartphone”.

Maggiori informazioni sono richiedibili alla Cooperativa Sociale L’Infanzia attraverso il numero 045 8680574 o al Servizio Educativo Territoriale al numero 045 6080155.