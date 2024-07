Sona: Chiuso per 180 giorni un breve tratto di via Montespada per lavori

Il comandante della polizia locale di Sona ha emesso un’ordinanza di chiusura per 180 giorni di un breve tratto di via Montespada a causa dell’intervento in corso di ristrutturazione della Pieve presente nel cimitero del capoluogo. I lavori sono realizzati dalla ditta “Consorzio Fenix”

Il tratto di via Montespada che costeggia il muro di cinta del cimitero e compreso tra i due accessi al cimitero stesso è pertanto chiuso fino al 10 gennaio 2025. L’ordinanza prevede il doppio senso di marcia nel tratto di via Montespada compreso tra le intersezioni della stessa con la via Vallecchia e l’obbligo di “fermarsi e dare la precedenza” per i veicoli in arrivo da via Vallecchia all’intersezione con la via Montespada.