Sona: Calendari della raccolta rifiuti in distribuzione in questi giorni

E’ iniziato il nuovo anno ma i cittadini di Sona non hanno ancora a disposizione il nuovo calendario della raccolta porta a porta dei rifiuti per il 2023.

La distribuzione casa per casa (nella foto) dei nuovi calendari, personalizzato a seconda che ci si trovi nella zona gialla, rossa o verde, è infatti iniziata solo in questi giorni a cura di Serit, la società di servizi per l’igiene del territorio che si occupa della raccolta rifiuti in più di cinquanta Comuni scaligeri, Sona compresa.

Per il corrente mese di gennaio, comunque, i giorni di raccolta sono rintracciabili sull’ultima pagina del calendario 2022. Inoltre, scaricando sul proprio smartphone l’app Rifiutiliy è possibile avere sempre a portata di mano le date della raccolta rifiuti per la propria zona, oltre a molte altre informazioni utili.

Cliccando su questo link è possibile scaricare dal sito del “Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero” la versione PDF dei calendari del 2023 di Sona, scegliendo tra zona gialla, rossa o verde.